Homoseksualizm obowiązkowy

Penalizacja homoseksualizmu w Irlandii była w przeszłości zbliżona swoimi rozwiązaniami do kodyfikacji prawnych wielu krajów protestanckich Europy Zachodniej i nie ma się co dziwić, bo choć dominującą religią był tu katolicyzm, to przez setki lat Irlandia znajdowała się pod brytyjskim panowaniem i obowiązywało w niej brytyjskie prawodawstwo.