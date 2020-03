"Wstyd Polsko". W Berlinie protestowali przeciw "strefom wolnym od LGBT"

– Jesteśmy tu, aby wykazać solidarność z wszystkimi w Polsce, którzy nie mogą wyjść na ulice, bo ich małe ojczyzny ogłoszono strefami wolnymi od LGBT. Jesteśmy tu, patrzymy na to co się dzieje i robimy co możemy, żeby was wesprzeć, nawet tu daleko – powiedział dziennikarzom organizator protestu Florian Filtzinger. O sprawie pisze Deutsche Welle.

W czasie przemówień zarzucono polskim władzom łamanie praw mniejszości i przyzwalanie na wykluczanie ze społeczeństwa osób o innej orientacji seksualnej. – Pochodzę ze Szczecina, to zaledwie dwie godziny drogi od Berlina, ale to podróż w czasie o jakieś 40 lat wstecz, gdy chodzi o prawa mniejszości seksualnych – mówiła do zgromadzonych Monika Tichy z organizacji Lambda Szczecin.

„Wstyd Polsko”, „Razem przeciwko homofobii”, „Wolność, równość, tolerancja” czy „Polsko, czas na denazyfikację” – takie hasła mieli ze sobą uczestnicy manifestacji.