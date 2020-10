"Drugi dzień z rzędu...". Niepokojące dane WHO

Ponad 18 tys. nowych zakażeń koronawirusem. Niepokojące dane z Francji

We Francji w czwartek odnotowano drugi dzień z rzędu ponad 18 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem (18 129), przez co ogólna liczba wykrytych zakażeń SARS-CoV-2 w tym kraju wzrosła do ponad 671 tys. – poinformował w czwartek resort zdrowia.