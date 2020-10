KE podpisała umowę na 400 mln dawek szczepionki na COVID-19

"Ponieważ koronawirus szybko rozprzestrzenia się w Europie, zapewniamy dawki przyszłej szczepionki, aby chronić obywateli. Dziś podpisaliśmy kontrakt z Johnson and Johnson. Umożliwia krajom UE zakup do 400 milionów dawek. To nasz trzeci kontrakt z firmą farmaceutyczną. Będzie ich więcej" – napisała na Twitterze szefowa KE Ursula von der Leyen.

To następstwo wcześniejszej umowy zakupu podpisanej przez Brukselę z Johnson & Johnson na początku października.

