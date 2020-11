"Wygramy!". Trump wciąż jest pewien zwycięstwa w wyborach

Choć mija niemal tydzień od wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i zwycięzcą obwołano kandydata Demokratów, to urzędujący prezydent Donald Trump przekonuje, że uda mu się dowieść fałszerstw wyborczych i to jednak on będzie dalej pełnił urząd.

Jak dotąd sądy m.in. w Pensylwanii, Nevadzie, Arizonie i Wisconsin odrzuciły wszystkie z 10 dotychczas złożonych przez prawników Trumpa pozwów, w większości z uwagi na brak dowodów na poparcie zarzutów o nieprawidłowości wyborcze. Ponowne przeliczenie głosów odbędzie się w Georgii, gdzie przewaga Joe Bidena wynosi 12 tys. głosów, czyli mniej niż 0,5 punktu procentowego. Możliwe jest to też w innych stanach, jeśli odpowiedni wniosek złoży i opłaci kampania Trumpa. "Wygramy!" – taki wpis zamieścił Trump we wtorek na twitterze. Polityk napisał też: "Robimy duży postęp. Wyniki zaczną przychodzić w przyszłym tygodniu. Sprawy, aby Ameryka znowu była wspaniała!". Prezydent USA na bieżąco za pośrednictwem Twittera relacjonuje proces przeliczania głosów oraz zagrzewa swoich zwolenników. Śledztwo ws. nieprawidłowości w wyborach w USA Prokurator generalny William Barr zezwolił na śledztwo na terenie całych Stanach Zjednoczonych ws. nieprawidłowości w wyborach prezydenckich. W sobotę serwis CNN podał, że z nieoficjalnych danych wynika, że kandydat Demokratów na prezydenta Joe Biden wygrał wybory. Jak wynika z wyliczeń stacji, wygrywając w stanie Pensylwania Joe Biden zdobył wymagane 270 głosów elektorskich i pokonał Donalda Trumpa w wyborach. Światowi przywódcy gratulują politykowi sukcesu. Sam Trump nie zamierza się jednak tak łatwo poddać. Prezydent podważa uczciwość wyborów, wskazuje na szereg nieprawidłowości, do jakich miało dojść podczas głosowania oraz zapowiada pozwy sądowe. William Barr upoważnił prokuratorów federalnych do dochodzenia w sprawie nieprawidłowości w liczeniu głosów. Associated Press informuje natomiast, że prokurator generalny rozesłał specjalną notatkę, w której nakazał przeprowadzenie śledztwa w sprawie nieprawidłowości wyborczych. Podkreślił jednak, aby nie zajmować się zarzutami, które są jedynie "fantazyjnymi lub są naciągane". "Upoważniam was do śledztwa w sprawie poważnych zarzutów dotyczących nieprawidłowości w głosowaniu i liczeniu głosów przed zatwierdzeniem wyborów" – napisał Barr. Czytaj także:

