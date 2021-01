Trump opuścił Biały Dom. Kierunek Floryda

Prezydent Trump po raz ostatni opuścił Biały Dom jako prezydent.

Trump, w czarnym garniturze z białą koszulą i czerwonym krawatem, obok wychodzącej pierwszej damy Melanii Trump, w czarnej sukience i płaszczu, wyszedł na czerwony dywan.

Zanim wsiadł do helikoptera, Trump krótko rozmawiał z dziennikarzami i po raz ostatni jako prezydent, wszedł na pokład Marine One, aby opuścić Biały Dom. Kończący kadencję prezydent uda się do bazy lotniczej Andrews. Na pokładzie Air Force One Donald Trump odleci na Florydę do rezydencji Mar-a-Lago.

Ostatnie przygotowania

Dzisiaj o godzinie 11 czasu lokalnego (godzinie 18 czasu polskiego), w Waszyngtonie odbędzie się zaprzysiężenie Joe Bidena na 46. prezydenta USA.

78-letni Joe Biden będzie najstarszym prezydentem USA (w chwili inauguracji). Jego poprzednik – Donald Trump, w momencie inauguracji miał 70 lat.

Sama inauguracja odbędzie się w okrojonej wersji – ze względu na epidemię koronawirusa oraz kwestie bezpieczeństwa. Tradycyjnie w uroczystości uczestniczy ok. 20 tys. zaproszonych gości oraz tłumy Amerykanów zabrane na błoniach National Mall (dzielących Kapitol od pomnika Abrahama Lincona).

