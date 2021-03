Złe wieści z Ukrainy. Kraj "nie jest wyjątkiem" w czasie pandemii

W minionym tygodniu na Ukrainie potwierdzono prawie 55 tysięcy infekcji, a tydzień wcześniej nieco ponad 44 tysiące - przekazał podczas briefingu Stepanow. Rośnie liczba chorych z COVID-19 i hospitalizacji. W poniedziałek w szpitalach przebywało w związku z COVID-19 ponad 26,5 tys. pacjentów.

– Tak jak na całym świecie, tak i na Ukrainie już zaczęła się trzecia fala pandemii koronawirusa, Ukraina nie jest wyjątkiem – uznał.

Szczepienia nie idą zgodnie z planem

Jak dodał, w kraju rośnie liczba przeprowadzonych testów PCR i tzw. ekspresowych testów. Wykonano ich w minionym tygodniu ponad 370 tys.

Od 24 lutego w kraju trwają szczepienia przeciw COVID-19. Wykorzystywany jest wyprodukowany w Indiach preparat Covishield, opracowany przez Uniwersytet Oksfordzki i AstraZenecę. Na razie do kraju dotarło 500 tys. dawek. W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy służby zdrowia i wojskowi na linii frontu.

Dotychczas zaszczepiono jedną dawką nieco ponad 19 tys. ludzi, w poniedziałek - około tysiąca. – Nie satysfakcjonują mnie te liczby, postawiłem inne zadania co do tempa szczepień – powiedział minister. Zauważył, że pod koniec tygodnia planowano szczepić ok. 10 tys. ludzi dziennie, ale szczepiono tylko do ok. 3 tysięcy.

Nowe zakażenia na Ukrainie

8 marca na Ukrainie, gdzie Dzień Kobiet jest dniem świątecznym, wykryto prawie 3,3 tys. zakażeń, najmniej od dwóch tygodni. Zmarło 76 osób. Przeprowadzono ok. 18 tys. testów, a prawie 1,9 tys. osób trafiło do szpitali.

Łącznie od początku pandemii potwierdzono ok. 1,4 mln infekcji i ponad 27,2 tys. zgonów.

W poprzednim tygodniu wykryto na Ukrainie brytyjski wariant koronawirusa. Dwie próbki z tym wariantem pochodziły z obwodu iwano-frankowskiego.

