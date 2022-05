Sytuacja w Mariupolu. Brytyjski wywiad: Zaciekły opór Ukrainy opóźnił zdolność Rosji

Środa, 18 maja to 84. dzień wojny na terytorium ukraińskim, po ataku sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii opublikowało za pośrednictwem mediów społecznościowych kolejny raport dotyczący sytuacji na froncie.

"Pomimo tego, że siły rosyjskie okrążały Mariupol przez ponad dziesięć tygodni, zaciekły opór Ukrainy opóźnił zdolność Rosji do przejęcia pełnej kontroli nad miastem. To udaremniło wczesne próby zdobycia kluczowego miasta i spowodowało kosztowne straty personalne wśród sił rosyjskich. Próbując przełamać opór Ukrainy, Rosja w znacznym stopniu wykorzystywała personel pomocniczy. Obejmuje to rozmieszczenie sił czeczeńskich, prawdopodobnie składających się z kilku tysięcy bojowników skoncentrowanych głównie w sektorach Mariupolu i Ługańska" – przekazał brytyjski wywiad.

Jak dodano, siły Federacji Rosyjskiej, które atakowały rejon Mariupolu, to zarówno ochotnicy, jak i jednostki Gwardii Narodowej, podlegające przywódcy Republiki Czeczeńskiej. Kadyrow prawdopodobnie sprawuje ścisły dozór osobisty nad rozmieszczeniem żołnierzy. Natomiast jego kuzyn – Adam Delimchanow – pełnił funkcję czeczeńskiego dowódcy polowego w Mariupolu.

"Rozmieszczenie bojowe tak rozproszonego personelu świadczy o znaczących problemach Rosji w zakresie zasobów na Ukrainie i prawdopodobnie przyczynia się do rozbicia dowództwa, co nadal utrudnia rosyjskie operacje" – stwierdzili w swoim komunikacie Brytyjczycy.

Wojna na terenie Ukrainy trwa od 24 lutego tego roku.

