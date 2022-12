Szpieg Putina zdemaskowany w Austrii. To syn byłego dyplomaty

O sprawie informuje Deutsche Welle, powołując się na austriackie gazety "Kronen Zeitung" i "Kurier". Według lokalnych mediów ojciec zatrzymanego mężczyzny jest byłym pracownikiem rosyjskiego Sztabu Generalnego, który wcześniej funkcjonował jako dyplomata w Niemczech i Austrii.

Podejrzany miał przekazać władzom rosyjskim informacje o nastrojach w Austrii, ogólnej sytuacji społecznej, polityce zagranicznej i sytuacji bezpieczeństwa w kraju. Od 2018 do początku 2022 r. odbył 65 podróży, m.in. do Rosji, Białorusi, Turcji i Gruzji. Ostatni raz leciał do Moskwy w przededniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

"Kurier" zauważa, że zatrzymany, który pobierał niewielki zasiłek z ubezpieczenia społecznego w Austrii, w jakiś sposób był w stanie nabyć kilka nieruchomości w Wiedniu, Rosji i Grecji.

Śledzenie podsłuchów, kamery i 10 mln plików

Jak informuje gazeta, pod koniec marca 2022 r. austriackie organy ścigania dokonały nalotu na mieszkanie podejrzanego, w wyniku którego znalazły urządzenie do śledzenia podsłuchów, ukryte kamery wideo oraz kombinezon ochronny. Ponadto funkcjonariusze organów ścigania przejęli kilka telefonów, laptopów i tabletów, na których przechowywanych było około 10 mln plików.

Według austriackich mediów zatrzymany czeka teraz na rozprawę sądową, podczas której usłyszy zarzuty.

Po ataku na Ukrainę Rosja i kraje zachodnie wzajemnie wydaliły setki dyplomatów. Według szacunków RBK od stycznia do sierpnia 2022 r. do Rosji powróciło ponad 550 pracowników placówek dyplomatycznych, część z nich była podejrzana o szpiegostwo. Większość rosyjskich dyplomatów została wydalona z USA, Bułgarii i Polski. W odpowiedzi Rosja wydaliła ponad 300 osób, znacznie ograniczając swoje możliwości szpiegowskie na Zachodzie.

