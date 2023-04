Zakaz wjazdu na terytorium Ukrainy przez 50 lat. Jest dekret Zełenskiego

Rząd w Kijowie przygotował listę blisko 80 osób związanych z rosyjskim sportem: byłych i aktualnych sportowców, trenerów oraz działaczy. Mieli oni w jakimś stopniu – w mediach lub podczas demonstracji – popierać agresję zbrojną Rosji na Ukrainę.

Zgodnie z nowym dekretem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, poszczególni Rosjanie zostali ukarani 50-letnim zakazem wjazdu na terytorium ukraińskie.

Lista sankcyjna

We wtorek portal rp.pl przekazał, że wśród ukaranych Rosjan są m.in.: łyżwiarz Nikita Kacałapow, była gimnastyczka Swietłana Chorkina, była biatlonistka Swietłana Iszmuratowa, bramkarz CSKA Moskwa i reprezentacji Rosji Igor Akinfiejew, a także Ksenia Szojgu, czyli córka ministra obrony Federacji Rosyjskiej Siergieja Szojgu, która pełni funkcję prezesa rosyjskiej federacji triatlonowej.

– Decyzja ukraińskich władz jest szalona. Oni już nie wiedzą, jak inaczej mogliby nas skrzywdzić – skomentowała trener reprezentacji rosyjskich gimnastyczek Valentina Rodionenko. – Miło, że Zełeński zna takie nazwisko, jak moje – mówiła z kolei Swietłana Iszmuratowa.

Wspieranie inwazji

We wtorek media informowały, że Ukraińcy udowodnili wspieranie rosyjskiej inwazji 23 sportowcom. To reakcja na decyzję o dopuszczeniu Rosjan i Białorusinów do igrzysk olimpijskich pod pewnymi warunkami. MKOl rekomenduje, by Rosjanie i Białorusini, którzy nie wspierają wojny rosyjsko-ukraińskiej mieli prawo startu w zawodach pod neutralną flagą. Ma to dotyczyć tylko tych sportowców, którzy nie są związani z wojskiem i klubami wojskowymi.

Już w zeszłym tygodniu przedstawiciele Narodowego Komitetu Olimpijskiego Ukrainy zapowiedzieli, że sprawdzą, którzy rosyjscy i białoruscy sportowcy popierają rosyjską agresję. Teraz ukraińskie Ministerstwo Sportu opublikowało listę nazwisk. Szef resortu Wadym Hutcajt zapowiedział, że w miarę pozyskiwania nowych dowodów do listy będą dopisywane kolejne nazwiska.

