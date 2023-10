Wybory parlamentarne. Ważny apel ambasady RP w Holandii

Polska ambasada w Hadze skierowała do obywateli RP, którzy zdecydowali się na udział w wyborach parlamentarnych 15 października i zarejestrowali się w komisjach wyborczych na terytorium Holandii, rekomendację dot. przemyślenia możliwości zmiany komisji wyborczej na inną, zlokalizowaną w Belgii lub Niemczech. Pozwoli to na uniknięcie możliwych kolejek do oddania głosu.

"Przypominamy o możliwości zapisania się (lub przepisania się) do obwodowych komisji wyborczych poza Holandią – w Niemczech i Belgii. Komisje w Aachen, Kleve oraz Emmerich nad Renem (Niemcy) oraz komisje w Antwerpii i Brukseli (Belgia) są położone przy granicy z Holandią" – czytamy w komunikacie Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze.

"Przy podejmowaniu decyzji o wyborze komisji sugerujemy wzięcie pod uwagę nie tylko możliwości dojazdu, ale – w szczególności – liczbę osób już zapisanych do danej komisji (bardzo możliwe kolejki do oddania głosu!). Przy każdej komisji podane są liczby osób już zapisanych" – poinformowano.

Wybory. Nowe obwody głosowania za granicą

30 września weszły w życie przepisy zmieniające rozporządzenie ministra spraw zagranicznych w sprawie obwodów głosowania za granicą.

"Nowelizacja tworzy nowe obwody głosowania w tych okręgach konsularnych, w których jest to zasadne ze względu na zwiększone zainteresowanie wyborców zgłoszeniem się do spisów sporządzanych przez konsulów. Dodatkowe obwody głosowania powstaną w: Amsterdamie, Lizbonie, Hamburgu, Dortmundzie, Stuttgarcie, Zurychu, Bedford i Manchesterze" – przekazało w komunikacie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Na skutek nowelizacji globalna liczba obwodów głosowania w tegorocznych wyborach i referendum ogólnokrajowym wzrośnie do 410, czyli będzie o blisko 30 proc. większa niż w wyborach parlamentarnych w 2019 r.

