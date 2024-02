Dlaczego Putin udzielił wywiadu Carlsonowi? Rzecznik Kremla tłumaczy

Pieskow na prośbę dziennikarzy wyjaśnił, dlaczego rosyjski prezydent zdecydował się udzielić wywiadu Carlsonowi. – Ma stanowisko odmienne od reszty. Nie jest ono w żaden sposób prorosyjskie ani proukraińskie, jest raczej proamerykańskie, ale przynajmniej kontrastowo różni się od stanowiska tradycyjnych mediów zachodnich – stwierdził rzecznik Kremla.

Tucker Carlson, były pracownik Fox News, przybył do Moskwy kilka dni temu. Jest pierwszym zachodnim dziennikarzem, który rozmawiał z Putinem od czasu wybuchu wojny na Ukrainie.

Sekretarz prasowy prezydenta Rosji został także poproszony o skomentowanie słów Carlsona, że w ostatnim czasie żaden zachodni dziennikarz nie zadał sobie trudu, aby przeprowadzić wywiad z Putinem.

Dziennikarze dopytywali, czy to prawda, że Kreml nie otrzymał ani jednej prośby o spotkanie z rosyjskim przywódcą ze strony zachodnich mediów w ciągu ostatnich dwóch lat.

Wywiad Carslona z Putinem. Kreml nie zdradza szczegółów

– Nie, pan Carlson się myli. Właściwie nie może tego wiedzieć. Otrzymujemy wiele próśb o wywiady z prezydentem, ale głównie, jeśli chodzi o kraje Zachodu, mówimy o dużych mediach internetowych, tradycyjnej telewizji i dużych gazetach, które nie mogą się pochwalić próbami przynajmniej udawania bezstronnych, jeśli chodzi o relacjonowanie tego, co się dzieje – ocenił Pieskow.

Jednocześnie potwierdził, że Carlson osobiście rozmawiał z Putinem. Nie chciał jednak ujawnić żadnych szczegółach dotyczących przygotowań do tego spotkania, w szczególności tego, czy amerykański dziennikarz przed kontaktem z prezydentem Rosji był objęty kwarantanną. – Nie mam nic do powiedzenia w tej sprawie – oświadczył Pieskow.

Zapytany, co Kreml sądzi o planach Carlsona dotyczących przeprowadzenia wywiadu także z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, rzecznik Kremla odparł, że nie może rozmawiać o zamiarach amerykańskiego dziennikarza. – To już sprawa reżimu w Kijowie, udziela on wielu wywiadów – dodał.

Carlson zapowiedział, że wywiad z Putinem zostanie opublikowany na jego profilu w serwisie X (dawniej Twitter) oraz na stronie tuckercarlson.com. Rozmowa może ujrzeć światło dzienne w czwartek.

