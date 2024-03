Putin ma wielki problem. Na niedzielę szykuje się "ostatnia akcja Nawalnego"

Zaledwie 15 dni przed śmiercią, przywódca opozycji Aleksiej Nawalny przedstawił strategię rzucenia ostatniego wyzwania rosyjskiemu prezydentowi – wskazuje Politico.

Przez ponad dekadę Nawalny był dla Władimira Putina największym zagrożeniem politycznym. Przez lata był objęty inwigilacją, był atakowany fizycznie i więziony. Ale nawet odizolowany na dalekiej północy kraju, nadal był w stanie dotrzeć z przekazem do swoich zwolenników, wspierając plan mobilizacji opozycji podczas wyborów prezydenckich, które potrwają przez najbliższe trzy dni.

Będą masowe protesty w lokalach wyborczych?

1 lutego na jego koncie na platformie społecznościowej X pojawiła się wiadomość, w której zawarł pierwsze instrukcje przed głosowaniem prezydenckim, które odbędzie się w Rosji w ten weekend. "Podoba mi się pomysł, aby antyputinowscy wyborcy udali się razem do lokali wyborczych o godzinie 12 w południe" – napisał Nawalny. "W południe przeciwko Putinowi" – dodał.

Plan Nawalnego obejmował więcej "atrakcji". To m.in. protest, będący serią flash mobów w całym kraju. Tego rodzaju manifestacja byłaby legalna i stosunkowo bezpieczna. "No cóż, co mogą zrobić? Czy zamkną lokale wyborcze o godzinie 12:00? Czy o 10:00 zorganizują akcję na rzecz Putina? Czy każdego, kto przyszedł w południe, zarejestrują i wpiszą na listę osób niepożądanych?" – pytał działacz opozycji we wpisie na portalu X.

Śmierć Nawalnego nadała antyputinowskiemu ruchowi nowy impuls. – Aleksiej wzywał ludzi do wzięcia udziału w tym proteście i dlatego dla mnie osobiście jest to tak ważne – powiedziała niedawno w nagraniu wideo, w którym wzywała Rosjan do przyłączenia się do wydarzenia "dla Nawalnego", jego żona Julia. – Chcę zrobić to, co on uważał za słuszne – podkreśliła.

– Nawet śmiercią Nawalny wyrządza Putinowi maksymalne szkody – powiedział Maxim Reznik, inny polityk opozycji, od którego Nawalny przejął ideę "W południe przeciwko Putinowi". – Oddał całe swoje życie za naszą wolność. Ostatnią rzeczą, jaką zrobił, było poproszenie nas o 30 minut – stwierdził, zachęcając do takiej formy protestu.

Rosyjskie media opozycyjne rozpowszechniają następującą instrukcję: "W niedzielę podczas głosowania przyjdź do lokalu wyborczego dokładnie o godzinie 12.00, ustaw się w kolejkę i zagłosuj na kogokolwiek, ale przeciwko Putinowi".

Czytaj też:

"Wybory" prezydenckie w Rosji. Długopisy ze znikającym atramentem w lokalach wyborczychCzytaj też:

Chodorkowski wskazał kolejny cel Putina