Szczyt NATO. Biden: Rosja weszła w tryb wojenny

We wtorek w Waszyngtonie rozpoczął się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego, który potrwa do czwartku. Podczas obrad Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda. Obecny w Waszyngtonie jest także szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Joe Biden, rozpoczynając obrady przywódców państw NATO, zaznaczył, że odkąd sprawuje urząd prezydenta USA, dwukrotnie zwiększono ilość grup bojowych NATO na wschodniej flance Sojuszu. Wskazał, że Finlandia i Szwecja dołączyły do NATO, a liczba sojuszników, którzy wydają przynajmniej 2 procent PKB na obronność, wzrosła z dziewięciu do 23.

– Nie jest to przypadek, to wybór. 75 lat temu zmodernizowaliśmy naszą zdolność odstraszania, naszą zdolność obrony. Dziś musimy zadać sobie pytanie: co teraz? Jak możemy czynić naszą tarczę silniejszą? Naszą odpowiedzią musi być wzmocnienie naszej bazy przemysłowej. Obecnie Rosja przestawiła swoją gospodarkę na tryb wojenny, znacząco zwiększyła swoją produkcję broni, amunicji i pojazdów. Robi to dzięki pomocy Chin, Korei Północnej i Iranu. Nie możemy pozwolić, żeby nasz Sojusz pozostał w tyle — zaznaczył prezydent USA.

NATO się zbroi

Joe Biden wyraził także zadowolenie z tego, iż "wszyscy członkowie NATO czynią zobowiązanie do wzmocnienia bazy przemysłowej" Sojuszu. – Nasze zobowiązanie dotyczące wydatków na obronę jest kluczowym krokiem na rzecz zwiększenia naszego bezpieczeństwa. Po raz pierwszy w historii każdy kraj NATO zobowiązuje się wzmocnić bazę przemysłową w swoim kraju – stwierdził.

– Dzięki temu będziemy bardziej innowacyjni i konkurencyjni, będziemy mogli szybciej produkować więcej sprzętu wojskowego. Nie możemy pozwolić, aby ktoś nas wyprzedził, jeśli chodzi o gotowość bojową – dodał. Biden zapowiedział także, że sojusznicy podpiszą zobowiązanie do zwiększenia wydatków na produkcję i zakup uzbrojenia, i do bardziej efektywnego wydawania tych pieniędzy – podkreślił Joe Biden.

Czytaj też:

Szijjarto: Tylko Trump może doprowadzić do negocjacji pokojowychCzytaj też:

Iohannis: Kraje NATO przekazały Ukrainie zaledwie połowę obiecanej pomocy