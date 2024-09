Trump o Zełenskim: Największy sprzedawca w historii

– Uważam, że Zełenski jest największym sprzedawcą w historii. Za każdym razem, gdy przyjeżdża do naszego kraju, wyjeżdża z 60 miliardami dolarów – stwierdził Trump na wiecu wyborczym w Pensylwanii.

Prezydent Ukrainy, który przebywa obecnie w USA na 79. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, ma przedstawić swój plan pokojowy prezydentowi Ameryki Joe Bidenowi, a także kandydatom na prezydenta – Trumpowi i Kamali Harris.



Jak Trump zamierza przekonać Zełenskiego do negocjacji z Rosją?

Według Trumpa Zełenski chciałby, aby listopadowe wybory prezydenckie wygrała kandydatka Partii Demokratycznej. Podkreślił, że jeśli to on zwycięży, spróbuje nakłonić Ukrainę i Rosję do negocjacji.

– Jeśli wygram te wybory, pierwszą rzeczą, jaką zrobię, będzie telefon do Zełenskiego i prezydenta Putina i powiedzenie: Musisz zawrzeć umowę, to szaleństwo – stwierdził Trump.



W ocenie Zełenskiego kandydat Republikanów na prezydenta USA tak naprawdę nie wie, jak powstrzymać wojnę na Ukrainie, "nawet jeśli może mu się wydawać, że wie jak".

Trump w debacie z Harris unikał odpowiedzi na pytanie, czy chce, aby Ukraina wygrała wojnę, powtarzając jedynie, że "chce zakończyć wojnę" i zwracał uwagę na jej koszty ludzkie i finansowe.

Ławrow tłumaczy wypowiedź Putina o Kamali Harris. "Żartował"

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział na początku września, że jego faworytem w amerykańskich wyborach prezydenckich jest Joe Biden, ale skoro wycofał się z wyścigu i poparł kandydaturę Kamali Harris, to Rosja także będzie ją wspierać.

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow oświadczył następnie, że Putin "żartował", mówiąc o poparciu kandydatury Harris. Według Ławrowa rosyjski przywódca "ma dobre poczucie humoru i często żartuje".



Inwazja Rosji na Ukrainę trwa od 24 lutego 2022 r. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się 5 listopada.

Czytaj też:

Ukraina może stracić Pokrowsk w ciągu 2-3 miesięcy. "Będzie jak Bachmut"