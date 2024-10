Musk wspiera Trumpa. Tyle wpłacił na kampanię wyborczą

Elon Musk wpłacił w ciągu trzech miesięcy 75 mln dolarów na kampanię wyborczą Donalda Trumpa. Miliarder przekazał kilka wielomilionowych darowizn na rzecz America Pac.

Brytyjski dziennik "Financial Times" napisał, że w ten sposób najbogatszy człowiek na świecie "próbuje wpłynąć na wynik" listopadowych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Amerykańska gazeta "The New York Times" wskazała, że zaangażowanie właściciela portalu X "nie ogranicza się do wpłat" i jest "niespotykane w najnowszej historii".

Musk założył komitet wspierający Trumpa

Elon Musk, który przeprowadził się do Pensylwanii, zainwestował we wspierający Trumpa komitet polityczny America Pac łącznie co najmniej 140-180 mln dolarów. Pensylwania uważana jest za jeden z najważniejszych stanów w kontekście listopadowych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.

Komitet polityczny America Pac płaci za działalność związaną z pozyskiwaniem głosów w stanach, w których wynik jest niepewny. Celem jest zwiększenie frekwencji i mobilizacja osób głosujących na byłego prezydenta USA i Partię Republikańską w tzw. stanach wahających się, które mogą nie tylko zdecydować o wynikach wyborów prezydenckich, ale także pomóc zdobyć większość w Izbie Reprezentantów. Komitet założony przez Elona Muska wydaje środki na cyfrowe kampanie reklamowe.

"To mogą być ostatnie wybory"

Elon Musk na początku października wystąpił na wiecu Donalda Trumpa w Butler w Pensylwanii. Właściciel portalu X przekonywał, że jeśli Trump przegra, będą to ostatnie wybory w historii Ameryki. – To będą najważniejsze wybory w naszym życiu. Druga strona chce odebrać wam wolność słowa. Chcą odebrać wam prawo do noszenia broni. Chcą odebrać wam prawo do głosowania – stwierdził.

Musk zachęcał do rejestracji wyborczej. Zasugerował, że podczas listopadowych wyborów wiele głosów oddanych zostanie przez osoby nieposiadające amerykańskiego obywatelstwa.

