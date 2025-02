"To był błąd". Trump chce powrotu Rosji do G8

W skład grupy G7 wchodzą: Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Kanada. G7 nie jest organizacją międzynarodową, a jedynie grupą państw, których przywódcy spotykają się na szczytach polityczno-gospodarczych.

Wcześniej G7 było znane jako G8, a Rosja była jego ósmym członkiem. Federacja Rosyjska została wydalona z tego grona w 2014 r., po aneksji ukraińskiego Krymu.

Trump o wyrzuceniu Rosji z G8

Prezydent USA Donald Trump oświadczył że wyrzucenie Rosji z grupy G8 było błędem. Amerykański przywódca przyznał, że chciałby, aby Federacja Rosyjska została ponownie przyjęta do nieformalnej grupy skupiającej największe zachodnie gospodarki. Jak wskazał, Władimir Putin również chciałby zostać ponownie przyjęty do tego grona.

Trump zapowiedział również, że będzie starał się zorganizować rozmowy z Rosją i Chinami w sprawie ograniczenia zbrojeń jądrowych i konwencjonalnych.

Prezydent Stanów Zjednoczonych spotkał się w czwartek w Białym Domu z dziennikarzami, przy okazji ceremonii podpisywania rozporządzeń dotyczących nowych ceł.

Polityk odniósł się także do rozwoju wydarzeń na Ukrainie. Zapewnił, że Kijów "oczywiście będzie miał miejsce przy stole negocjacyjnym dotyczącym zakończenia wojny". Jednocześnie potwierdził słowa szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha, że Ukraina nie wejdzie do NATO i nie odzyska wszystkich utraconych terytoriów.

Najpierw Putin, później Zełenski

Przypomnijmy, że w środę rano doszło do rozmowy telefonicznej pomiędzy Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem. Przywódcy omówili m.in. kwestię wypracowania rozwiązania zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. Po rozmowie prezydent USA zamieścił wpis na platformie Truth Social. Stwierdził, że zarówno on, jak i Putin chcą "powstrzymać miliony ofiar wojny Rosji i Ukrainy".

Trump – zgodnie z zapowiedzią – zadzwonił też do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. "Długo rozmawialiśmy o możliwościach osiągnięcia pokoju, omówiliśmy naszą gotowość do współpracy na poziomie zespołowym oraz możliwości technologiczne Ukrainy – w tym drony i inne zaawansowane gałęzie przemysłu. Jestem wdzięczny prezydentowi Trumpowi za jego zainteresowanie tym, co możemy razem osiągnąć. (...) Prezydent Trump podzielił się szczegółami rozmowy z Putinem" – poinformował Zełenski.

