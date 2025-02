Amerykańskie cła na stal i aluminium. Co to oznacza dla Polski?

Eksport stali i aluminium na rynki unijne stanowi ok. 5 proc. wartości eksportu z Polski do UE i – według PIE – cła amerykańskie na te produkty nie powinny od razu dotknąć polskiego eksportu, jednak mu nie pomogą.

"Dla Polski znaczenie mają przede wszystkim europejskie łańcuchy dostaw. 83% eksportowanej z Polski stali i aluminium objętej cłami trafia na rynki unijne. Eksport stali i aluminium na rynki unijne stanowi też niemal 5% wartości eksportu z Polski do UE. Cła na ten sektor w UE nie powinny od razu dotknąć polskiego eksportu, jednak mu nie pomogą" – czytamy w "Tygodniku PIE".

Zdaniem ekspertów, w dłuższej perspektywie kolejne amerykańskie cła, np. na sektor motoryzacyjny, będą miały większe znaczenie. "UE musi jednocześnie być gotowa na fakt, że inne państwa, na które 12 marca mają zostać nałożone cła na stal i aluminium (np. Meksyk, Kanada, Brazylia czy Korea Płd.), mogą chcieć eksportować więcej produktów na rynek unijny" – podkreślają analitycy.

Cła USA na stal i aluminium. Wartość eksportu z Polski

Według ich szacunków łączna wartość eksportu wyrobów prawdopodobnie objętych cłami na stal i aluminium z Polski do USA wyniosła 207 mln euro w 2023 r.

"Podobny wynik Polska odnotowała w 2024 r. Odpowiadało to za niecałe 2% eksportu do USA i 0,07 proc. łącznego eksportu Polski. Wartość eksportu z Polski rosła mimo ceł Trumpa wprowadzonych w jego poprzedniej kadencji, a po ich zawieszeniu przez Joe Bidena jeszcze szybciej, by w 2023 r. podwoić się w stosunku do 2018 r., gdy wprowadzone zostały pierwsze cła" – napisano w publikacji.

