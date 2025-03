"Złożony obraz kliniczny". Nowe informacje o stanie zdrowia papieża

"Nastąpiła poprawa w obrazie oddechowym, ale obraz kliniczny pozostaje złożony” – dowiaduje się włoska agencja katolicka SIR ze źródeł watykańskich w odniesieniu do szesnastego dnia hospitalizacji papieża Franciszka w Klinice Gemelli z powodu obustronnego zapalenia płuc.

Nowe informacje o stanie papieża

Można powiedzieć, że "ostrożność” to słowo, które podsumowuje najnowszy biuletyn medyczny dzisiejszego wieczoru: "obraz pozostaje złożony, rokowanie pozostaje ostrożne”. Na chwilę obecną, jak informują źródła watykańskie, "zapalenie płuc jest stabilne”, a poprawie obrazu oddechowego sprzyjają dwa różne rodzaje wentylacji, które występują naprzemiennie: jeden o większej intensywności, zapewniany przez wentylację mechaniczną, oraz wentylację zapewnianą przez wysoki przepływ tlenu. Fakt ten jest raczej pozytywny. (Wczorajszy był bardziej intensywny, dzisiejszy to ten, który miał przed atakiem).

Jeśli chodzi o brak leukocytozy, jest to znak, że nie ma aktualnie infekcji. Po przyjęciu Eucharystii, jak donoszą źródła watykańskie, "papież zatrzymał się 20 minut w kaplicy, aby się pomodlić”. Jest w dobrym nastroju. W przeciwieństwie do innych biuletynów medycznych, w których wspominano o aktywności Ojca Świętego, był to dla niego raczej "dzień odpoczynku”. Franciszek podejmuje decyzje, które dotyczą papieża. Natomiast te, które dotyczą życia dykasterii, są kontynuowane w zwykły, a zatem autonomiczny sposób. Jego sekretarze nie muszą stale przebywać w szpitalu. Mogą pracować z Domu Świętej Marty.

Jeśli chodzi o odżywianie, "papież może jeść pokarmy stałe”. Bardziej szczegółowe informacje na temat konsekwencji wczorajszego skurczu oskrzeli spodziewane są jutro wieczorem, natomiast rano można oczekiwać krótkiej informacji na temat stanu Ojca Świętego – donosi agencja SIR.

Czytaj też:

Niepokojący komunikat z Watykanu. Papież miał "kryzys z oddychaniem"Czytaj też:

Oryginalna figura Matki Bożej Fatimskiej będzie pielgrzymować do Watykanu