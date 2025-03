Poparzył się kawą. Dostanie 50 mln dolarów odszkodowania

Do poparzenia doszło w 2020 roku. Podczas odbioru gorących napojów w punkcie drive-through w Los Angeles, wrzątek wylał się na kolana mężczyzny. W pozwie zaznaczono, że Michael Garcia "doznał poważnych oparzeń, oszpecenia i uszkodzenia nerwów w genitaliach".

Michael Parker, pełnomocnik poszkodowanego klienta, powiedział telewizji CNN, że w momencie feralnego incydentu Garcia odbierał trzy napoje, a jeden z nich nie został do końca wciśnięty do tacki, przez co jego zawartość w momencie podania zamówienia znalazła się na mężczyźnie.

Życie klienta "zmieniło się na zawsze"

Ława przysięgłych podzieliła argumentację adwokata klienta i zdecydowała, że Michaelowi Garcii należy się 50 mln dolarów (równowartość ponad 192 mln zł) odszkodowania.

Jak stwierdził Nick Rowley, drugi z adwokatów poszkodowanego, życie mężczyzny "zmieniło się na zawsze". – Ten werdykt ławy przysięgłych stanowi kluczowy krok w pociągnięciu sieci do odpowiedzialności za rażące lekceważenie bezpieczeństwa klientów i brak przyjęcia odpowiedzialności – powiedział pełnomocnik Garcii.

Sąd stwierdził w wyroku, że szkody wyrządzone klientowi sieci kawiatni obejmowały "ból fizyczny, cierpienie psychiczne, utratę radości życia, upokorzenie, niedogodności, smutek, oszpecenie, upośledzenie fizyczne, lęk i cierpienie emocjonalne".

Sieć zamierza się odwołać

Sieć kawiarni już zapowiedziała złożenie apelacji od wyroku.

"Rozumiemy pana Garcię, ale nie zgadzamy się z decyzją ławy przysięgłych, że to my byliśmy winni tego incydentu i uważamy, że przyznane odszkodowanie jest wygórowane" – przekazał rzecznik firmy w specjalnym oświadczeniu.

Jak podkreślił, sieć zawsze przestrzegała "najwyższych standardów bezpieczeństwa w naszych lokalach, w tym w kwestii obchodzenia się z gorącymi napojami".

Czytaj też:

Bankructwo znanej marki kawy. Firma w likwidacjiCzytaj też:

Epicka podróż kawy. Tylko przypadek sprawił, że stała się tak powszechna