Xi Jinping weźmie udział w paradzie wojskowej w Moskwie

Przywódca Chin Xi Jinping oficjalnie potwierdził swoją wizytę w Rosji. 9 maja weźmie udział w paradzie wojskowej w Moskwie. Poinformowało o tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej.

Zaznaczono, że Xi Jinping pozostanie w Rosji przez cztery dni.

"Na zaproszenie prezydenta Rosji Władimira Putina prezydent Chin Xi Jinping złoży wizytę państwową w Rosji w dniach od 7 do 10 maja i weźmie udział w uroczystościach upamiętniających 80. rocznicę zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, które odbędą się w Moskwie” – poinformowało ministerstwo w oświadczeniu.

Kreml wcześniej ogłosił, że Xi Jinping omówi z Putinem rozwój strategicznego partnerstwa między obydwoma krajami, a także podpisze szereg dokumentów.

"Podczas rozmów zostaną omówione główne kwestie dalszego rozwoju wszechstronnych stosunków partnerskich i współpracy strategicznej, a także bieżące kwestie z agendy międzynarodowej i regionalnej” – głosi komunikat Kremla.

Wielka parada w Moskwie

Prezydent Serbii Aleksandar Vučić przerwał swoją podróż do Stanów Zjednoczonych z powodu choroby. Z tego powodu, jak wskazują media, może nie pojawić się na paradzie wojskowej w Moskwie 9 maja. Serbski przywódca zapowiedział, że uda się do stolicy Rosji, pomimo gróźb ze strony Unii Europejskiej.

Z kolei Indie obniżyły poziom reprezentacji swojej delegacji, która 9 maja odwiedzi Moskwę. Minister obrony kraju Rajnath Singh nie weźmie udziału w paradzie. Oczekuje się, że zamiast niego delegacji indyjskiej będzie przewodził jego zastępca.

Przypomnijmy, że wysoka Przedstawiciel UE Kaia Kallas zagroziła konsekwencjami dla polityków, którzy 9 maja udadzą się do Moskwy. Według niej, jakikolwiek udział w paradzie lub uroczystościach w stolicy Rosji zostanie poważnie potraktowany przez stronę europejską. Kallas zwróciła się z takim apelem w szczególności do krajów kandydujących do UE.

Czytaj też:

Ekspert nie ma wątpliwości: Niemcy niszczą swoją gospodarkę. Także motoryzacjęCzytaj też:

Wizyta Xi Jinpinga w Kambodży. Nadchodzi nowy podział Azji