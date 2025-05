Zełenski i Putin gratulują nowemu papieżowi. "Wartości, które nas łączą"

Wołodymyr Zełenski wyraził nadzieję, że Stolica Apostolska będzie nadal wspierała "moralnie i duchowo" Ukrainę w "zaprowadzeniu sprawiedliwości i doprowadzeniu do trwałego pokoju" z Rosją.

"Ukraina głęboko docenia stałe stanowisko Stolicy Apostolskiej na rzecz poszanowania prawa międzynarodowego, potępiające militarną agresję Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie i chroniące prawa niewinnych cywilów" – napisał prezydent Ukrainy na platformie X.

Ukraiński przywódca życzył Leonowi XIV "mądrości, inspiracji, duchowej i fizycznej siły w wypełnianiu misji" papieża. "Ad multos annos! [Przez wiele lat! – przy. red.]" – dodał Zełenski.

Putin zabrał głos. Wspomniał o dialogu i współpracy

Władimir Putin wyraził nadzieję na "konstruktywny dialog" z Watykanem. "Wasza Świątobliwość, proszę przyjąć moje szczere gratulacje z okazji wyboru na papieża. Jestem przekonany, że konstruktywny dialog i współpraca nawiązana między Rosją a Watykanem będą nadal rozwijać się w oparciu o wartości chrześcijańskie, które nas łączą" – czytamy w komunikacie, który zamieścił Kreml.

Wcześniej głos zabrał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. "Gratulacje dla kardynała Roberta Francisa Prevosta, który właśnie został wybrany papieżem. To wielki zaszczyt wiedzieć, że jest on pierwszym amerykańskim papieżem. Cóż za ekscytacja i wielki zaszczyt dla naszego kraju. Nie mogę się doczekać spotkania z papieżem Leonem XIV. To będzie bardzo znaczący moment!" – napisał polityk na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

Kardynał Robert Prevost z USA nowym papieżem

Kardynałowie zgromadzeni na rozpoczętym 7 maja konklawe podjęli w czwartym głosowaniu decyzję o tym, kto będzie kolejnym biskupem Rzymu. W czwartek około godz. 19:15 na środkowym balkonie fasady Bazyliki św. Piotra pojawił się kardynał protodiakon Dominique Mamberti, który wygłosił tradycyjną formułę "Habemus papam!" ("Mamy papieża!"). Nowym papieżem został kardynał Robert Prevost. To amerykański augustynianin z Chicago.

– Niech pokój będzie z wami! – te słowa wypowiedział jako pierwsze nowy papież Leon XIV do 100 tys. wiernych zgromadzonych na Placu św. Piotra w Watykanie. – Najdrożsi bracia i siostry, to jest pierwsze pozdrowienie Chrystusa Zmartwychwstałego, dobrego Pasterza, który oddał życie za owczarnię. Ja również chciałbym, aby to pozdrowienie pokoju weszło do naszych serc – powiedział. Ojciec Święty odmówił modlitwę "Zdrowaś Maryjo" w intencji pokoju na świecie.

