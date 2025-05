Brutalny atak w Strefie Gazy. Tym razem na azyl dla przesiedleńców

Izraelski atak na położony w północno-zachodniej części miasta Gaza budynek szkolny. Zginęło w nim co najmniej 25 osób, a 55 zostało rannych – przekazały w poniedziałek służby medyczne Strefy Gazy. Łącznie w tym czasie w wyniku izraelskich ataków zginęło już w Strefie co najmniej 40 osób. Wśród ofiar ostrzału budynku szkolnego, wykorzystywanego na schronienie dla przesiedleńców z innych części Strefy Gazy, są kobiety i dzieci – podała agencja Reutera powołując się na informacje przekazane przez źródła lokalne.

Według BBC w ataku zginął Mohammad Al-Kasih, szef służb dochodzeniowych policji Hamasu w północnej części Strefy Gazy. Zginęła również jego żona i dzieci. W szkole przebywały setki osób przesiedlonych z miasta Bajt Lahija, w którym toczą się walki z armią izraelską.

twitter

Brutalizacja konfliktu w Palestynie

Izrael zintensyfikował działania militarne w Strefie Gazy na początku maja w dążeniu do wyeliminowania potencjału militarnego terrorystycznej organizacji Hamas oraz uwolnienia uprowadzonych przez nią zakładników. Pomimo rosnącej presji międzynarodowej, która zmusiła Izrael do zniesienia blokady dostaw pomocy humanitarnej premier Benjamin Netanjahu zapowiedział w zeszłym tygodniu, że Izrael będzie kontrolował całą Strefę Gazy. Dotąd przejął kontrolę nad około 77 proc. tego obszaru – poinformowała agencja Reutera powołując się na służby prasowe władz lokalnych.

Izrael rozpoczął kampanię militarną w Strefie w odpowiedzi na atak Hamasu z 7 października 2023 r. w wyniku którego zginęło około 1200 osób, a 251 zostało uprowadzonych do Strefy. Palestyński resort zdrowia podaje, że w 19-miesięcznej ofensywie izraelskiej zginęło ponad 53 tys. Palestyńczyków. Ministerstwo nie informuje jednak, jaką część ofiar stanowią bojownicy Hamasu. Konflikt ulega brutalizacji. Izraelskie wojsko coraz częściej wysyła pojmanych Palestyńczyków do budynków i tuneli, by sprawdzali, czy nie ma tam bomb oraz bojowników Hamasu. Wykorzystywanie Palestyńczyków jako żywych tarcz stało się powszechne i odbywa się za milczącym przyzwoleniem dowódców. Praktyka ta przyspiesza wojskową operację Izraelczyków w Gazie, pozwalała na oszczędzanie amunicji.

Czytaj też:

Gaza: Przedstawiciele Kościoła skarżą się na kryzys humanitarny i głódCzytaj też:

Pracownicy ambasady Izraela w USA zabici. "Akt antysemickiego terroru"Czytaj też:

Dyplomaci wizytowali Zachodni Brzeg. Izraelscy żołnierze oddali strzały