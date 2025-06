Trump: Jeśli nie zawrą umowy, i tak nie będą mieli broni jądrowej

Prezydent USA Donald Trump po raz kolejny potwierdził, że negocjacje z Teheranem nie idą najlepiej, zaznaczając, że Iran i tak nie uzyska broni jądrowej.

Amerykanie oczekują rezygnacji Teheranu ze swojego programu nuklearnego, komunikując, że Iran jest państwem, które nie może dysponować bronią jądrową. Waszyngton nie wyklucza operacji militarnej wraz z Izraelem w razie fiaska rozmów. Teheran nie wyraża zgody się na objęcie jego programu nuklearnego całkowitym zakazem wzbogacania uranu, a zarazem utrzymuje, że jego polityka jądrowa ma wyłącznie pokojowy charakter.

Trump mniej pewny porozumienia

W rozmowie z "New York Post" Trump wyraził przypuszczenie, że Iran gra na zwłokę. – Uważam, że to wstyd, ale teraz jestem mniej pewny niż byłbym kilka miesięcy temu – powiedział. – Jestem znacznie mniej pewny, że dojdzie do porozumienia – przyznał.

Trump powiedział, że myślał, że zdoła przekonać władze w Teheranie do zgody na zamknięcie programu wzbogacania uranu, ale teraz traci pewność w tym zakresie.

Prezydent USA: I tak nie będą mieli broni jądrowej

Prezydent USA dodał, że Iran nie wejdzie w posiadanie broni jądrowej, niezależnie od tego, czy osiągnie porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi. – Cóż, jeśli nie zawrą umowy, nie będą mieli broni jądrowej. Jeśli zawrą umowę, nie będą mieli też broni jądrowej, rozumiesz? – oznajmił. – Ale nie będą mieli broni jądrowej, więc z tego punktu widzenia nie będzie to miało znaczenia – dodał. Powiedział też, że dojście do porozumienia byłoby "przyjemniejsze" bez "wojny, bez umierania ludzi".

Trump dodał, że czas pokaże, jak potoczy się sytuacja, jednak brak zawarcia umowy z USA będzie błędem Iranu.

MAEA: Poważne obawy

Tymczasem z poufnych raportów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) ma wynikać, że Iran zwiększył tempo produkcji uranu wzbogaconego do poziomu 60 procent. Taki stopień wzbogacenia uranu jest bliski poziomowi potrzebnemu do budowy broni jądrowej.

Według ustaleń amerykańskich agencji wywiadowczych, na które powołuje się agencja Reuters, Iran nie rozpoczął jeszcze programu budowy broni jądrowej, lecz "poczynił przygotowania do jej produkcji, jeśli zapadnie taka decyzja ze strony władz".

W jednym ze wspomnianych raportów stwierdzono, że "znaczące przyspieszenie produkcji i gromadzenia wysoko wzbogaconego uranu przez Iran – jedyne państwo, które nie posiada broni atomowej, a jednocześnie produkuje materiał jądrowy – budzi poważne obawy".

Czytaj też:

Greta Thunberg deportowana z IzraelaCzytaj też:

Ambasador USA w Izraelu: Rzeź w Gazie nie ustanie dopóki będzie tam Hamas