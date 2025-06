Absurdalne tezy Putina. "Cała Ukraina jest nasza"

Podczas Forum Ekonomicznego w Petersburgu prezydent Rosji Władimir Putin wygłosił długie przemówienie, w którym przedstawił szereg kuriozalnych tez. Najwięcej miejsca w swoim wystąpieniu poświęcił sytuacji na Ukrainie.

– Już wiele razy mówiłem, że uważam, iż Ukraińcy i Rosjanie to jeden naród. W tym sensie cała Ukraina jest nasza – oświadczył Putin. – Rosjanie mają takie powiedzenie: tam, gdzie stanie stopa rosyjskiego żołnierza, to jest nasze – dodał.

Putin o "kapitulacji Ukrainy"

– Nie dążymy do kapitulacji Ukrainy. Nalegamy na uznanie rzeczywistości dotyczącej tych ziem – mówił prezydent Rosji, cytowany przez agencję TASS. Jednocześnie stwierdził, że nigdy nie poddawał w wątpliwość "prawa narodu ukraińskiego do niepodległości i suwerenności". Zaznaczył, że Ukraina po rozpadzie ZSRR została uznana za "państwo neutralne". – Miło byłoby powrócić do podstawowych wartości, na podstawie których Ukraina uzyskała suwerenność po upadku ZSRR – powiedział.

Putin oznajmił, że rosyjska armia nie ma teraz na celu zajęcia miasta Sumy w północno-wschodniej części Ukrainy, ale "nie wyklucza tego". Rosyjski przywódca mówił również o broni jądrowej. Odniósł się do doniesień o rzekomym przygotowaniu Ukrainy do detonacji na terytorium Rosji "brudnej bomby", wykorzystującej konwencjonalny materiał wybuchowy do rozproszenia materiałów radioaktywnych. – To byłoby kolosalnym błędem ze strony tych, których nazywamy neonazistami na terytorium dzisiejszej Ukrainy i być może byłby to ich ostatni błąd – oznajmił. Jak podkreślił, doktryna nuklearna Federacji Rosyjskiej zakłada "reakcję na takie zagrożenia w sposób lustrzany". – Dlatego nasza odpowiedź będzie bardzo ostra i raczej katastrofalna dla neonazistowskiego reżimu i dla samej Ukrainy – wskazał. Wyraził jednak nadzieję, że "nigdy do tego nie dojdzie".

