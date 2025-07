Ekspert ONZ wzywa międzynarodowe firmy do zaprzestania współpracy z Izraelem

W swoim raporcie przedstawionym Radzie Praw Człowieka ONZ ostrzegła, że dalsza współpraca może oznaczać współudział w zbrodniach wojennych popełnianych w Strefie Gazy i na okupowanym Zachodnim Brzegu.

Albanese określiła obecny konflikt jako "gospodarkę ludobójstwa", gdzie technologie i broń są testowane bez odpowiedzialności. Wśród firm wymienionych w raporcie znalazły się m.in. producent broni Lockheed Martin, technologiczni giganci tacy jak Alphabet, IBM, Microsoft i Amazon oraz firmy dostarczające pojazdy wykorzystywane m. in. do burzenia domów, takie jak Caterpillar, Hyundai i Volvo. W raporcie skrytykowano także banki BNP Paribas i Barclays za wspieranie finansowe izraelskiego rządu.

Izrael odrzucił raport jako "bezpodstawny" i "zniesławiający". W uzasadnieniu dla swojego stanowiska podkreślił autonomiczne prawo do samoobrony wobec ataków ze strony Hamasu. Z kolei państwa afrykańskie, azjatyckie i arabskie poparły wezwanie do wycofania inwestycji i uznały, że w Strefie Gazy ma rzeczywiście dochodzić do ludobójstwa.

Porównania do apartheidu

Ekspertka porównała sytuację do apartheidu w RPA, gdzie międzynarodowe sankcje i bojkot gospodarczy ostatecznie doprowadziły do zakończenia systemu segregacji rasowej. Albanese liczy, że podobna presja społeczna i ekonomiczna zmusi firmy do zerwania więzi z Izraelem.

Choć raport nie ma mocy prawnej, zwraca uwagę na ryzyko prawne firm i państw wspierających Izrael, zwłaszcza w kontekście trwającego śledztwa Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Przedstawiciele wymienionych firm zapowiedzieli, że podejmują działania zgodnie z obowiązującymi przepisami i podkreślili ograniczony wpływ na sposób wykorzystania swoich produktów.

Eksperci nie mają złudzeń, że raport w jakikolwiek realny sposób wpłynie na poprawę sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jedyny efekt, jaki może zostać osiągnięty, to oddolny bojkot danych marek przez konsumentów.

