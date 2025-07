Kościół na sprzedaż. Zachód pozbywa się katolickich nieruchomości

Kryzys wiary i rosnące koszty zmuszają Kościół katolicki w Austrii do radykalnych decyzji. W Hirschwang an der Rax w Dolnej Austrii, na sprzedaż wystawiono kościół i budynek dawnej plebanii. To kolejny przypadek, gdy władze kościelne pozbywają się nieruchomości, których nie są już w stanie utrzymać.

Zbyt mało wiernych

Jak poinformowała Archidiecezja Wiedeńska, decyzja o sprzedaży została podjęta wspólnie z parafią Edlach an der Rax. Sprzedawany obiekt to filia kościoła, w którym jeszcze niedawno msze odprawiano dla zaledwie kilku osób. W budynku plebanii przez ostatnie lata działało przedszkole i klub.

– Na 380 katolików w parafii przypada aż pięć kościołów w promieniu dziesięciu kilometrów – wyjaśnia diakon Norbert Manga. Ksiądz Heimo Sitter dodaje, że frekwencja na niedzielnych nabożeństwach spadła do czterech, sześciu wiernych. Utrzymywanie świątyni w takich warunkach stało się po prostu niemożliwe – dodał.

Niecały milion złotych

Rzeczoznawca miał wycenić kościół i dawną plebanię na 240 tysięcy euro, ale podkreślił, że oba budynki wymagają gruntownego remontu. Archidiecezja rozważa także przekazanie obiektu innej wspólnocie chrześcijańskiej, jeśli pojawi się taka potrzeba.

Jak się okazuje, to nie pierwsza taka decyzja w Austrii. W ostatnich latach sprzedano już m.in. barokowy kościół i zespół klasztorny w Korneuburgu pod Wiedniem, które trafiły w ręce włoskiego dewelopera. Z kolei świątynia w wiedeńskim Rudolfsheim-Fünfhaus została przekazana Cerkwi Prawosławnej.

Z danych za 2023 rok wynika, że Kościół katolicki w Austrii opuściło ponad 85 tysięcy osób, przy zaledwie 4575 nowych członkach. To oznacza, że skala odpływu wiernych wciąż rośnie, a kolejne świątynie mogą podzielić los kościoła w Hirschwang.

W Czechach też kryzys

W Czechach Kościół katolicki także przeżywa kryzys. Na początku lipca Arcybiskup Ołomuńca Jozef Nuzík wprowadził tymczasową dyspensę od obowiązkowego uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. w archidiecezji ołomunieckiej z powodu trudności wynikających z braku księży.

Wierni, którzy nie mają dostępu do Mszy w swojej parafii, mogą uczestniczyć w nabożeństwach w sąsiednich parafiach, liturgii Słowa prowadzanej przez diakona lub w sobotnich Mszach wieczornych. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się zastąpienie Mszy osobistą lub rodzinną modlitwą, słuchaniem Mszy w radiu, telewizji lub online. Dyspensa obowiązuje do końca 2025 roku.

