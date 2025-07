Niemiecka policja zatrzymała kilkudziesięciu islamistów. "Islamistyczne idee jak rak"

Jak relacjonują niemieckie media, operacja służb była wymierzona w islamistyczną propagandę terrorystyczną.

Niemcy. Zatrzymano 23 islamistów

Akcja rozpoczęła się w Berlinie od 6 rano. Wśród 320 funkcjonariusz było Dowództwo Operacji Specjalnych (SEK) oraz śledczy z Państwowego Urzędu Policji Kryminalnej.

Mundurowi weszli jednocześnie do wielu wyselekcjonowanych wcześniej lokalizacji. Przeszukali m.in. ośrodek dla "uchodźców" w Berlin-Hohenschönhausen. Zatrzymano 23 osoby w wieku od 22 do 36 lat. Lokale przeszukano oraz skonfiskowano nośniki danych, m.in. smartfony i tablety.

Akcję poprzedziły wielomiesięczne przygotowania. Sprawdzano m.in. aktywności podejrzewanych na kanałach społecznościowych, porównano adresy internetowe, a użytkowników kont w mediach społecznościowych przypisano do podejrzanych.

"Dzień Akcji Nashid"

Kryptonim operacji "Dzień Akcji Nashid" nawiązuje do pieśni religijnych (Nashid). Są one często wykorzystywane do rozpowszechniania agresywnych islamistycznych przekazów i tekstów gloryfikujących przemoc, a także wezwań do wstępowania w szeregi radykalnych organizacji islamskich.

Niemiecka prasa pisze, ze pieśni takie zatrzymani mieli umieszczać w social mediach. Jeden z muzułmanów miał dodać wpis w sieci ze zdjęciem broni.

Eksperci od dłuższego czasu obserwują rosnącą aktywność radykalnych islamistów w przestrzeni cyfrowej.

Rzecznik związku zawodowego policjantów Benjamin Jendro powiedział, że akcja to "ważny sygnał" przeciwko jakiejkolwiek formie ekstremistycznych ideologii.

"Islamistyczne idee od lat zżerają nasze społeczeństwo jak rak i znajdują wiele pożywki dzięki ukierunkowanej propagandzie w mediach społecznościowych, zwłaszcza wśród młodych ludzi i nastolatków szukających kierunku" – oznajmił.

