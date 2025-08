"Spotkałem się z Amerykanami i powiedziałem im wprost". Zaskakujące słowa Łukaszenki

– Jeśli chodzi o zawieszenie broni w powietrzu, powiedziałem im, że tak, Rosja jest tym zainteresowana, że prezydent Putin jest tym zainteresowany, ale wy tego nie chcecie. Proszę, powiedzcie Zełenskiemu, żeby to zaakceptował – relacjonował Łukaszenka, cytowany w piątek przez rosyjską agencję TASS.

– Niedawno spotkałem się z Amerykanami i powiedziałem im wprost, żeby przekazali prezydentowi, że sprawy trzeba traktować ostrożnie i że możliwe jest osiągnięcie porozumienia – dodał.

Dron zastrzelony nad Mińskiem spadł na budynek mieszkalny

Przypomniał niedawny incydent z dronem, który spadł w stolicy Białorusi, Mińsku. Jak przekazał, bezzałogowiec przenosił 59 kilogramów materiałów wybuchowych.

– Na szczęście nie eksplodował, ale uszkodził dziesięciopiętrowy budynek mieszkalny. To niebezpieczna eskalacja. Musimy to powstrzymać i zrobić to ostrożnie – przekonywał Łukaszenka.

O tym, że siły obrony powietrznej po raz pierwszy zestrzeliły niezidentyfikowanego drona nad stolicą kraju, poinformowało we wtorek białoruskie ministerstwo obrony.

Wojna na Ukrainie. Białoruś to drugi agresor

Reżim w Mińsku wspiera rosyjskiego prezydenta Władimira Putina w wojnie z Ukrainą. Białoruś też jest agresorem, ponieważ udostępniła swoje terytorium do ataku – 24 lutego 2022 r. Rosjanie wkroczyli stamtąd na Ukrainę od północy.

Siły białoruskie nie biorą udziału w bezpośrednich działaniach bojowych na froncie, ale Putin od dawna naciska na Łukaszenkę, by jego kraj czynnie włączył się do wojny.

W marcu 2023 r. Putin ogłosił decyzję o rozmieszczeniu taktycznej broni jądrowej na Białorusi. Zapowiedział budowę specjalnych magazynów do jej przechowywania, a także przystosowanie dziesięciu samolotów Sił Powietrznych Białorusi do przenoszenia rakiet Iskander.

Łukaszenka uważa, że w wojnie z Ukrainą Rosja popełniła błąd, nie zajmując całkowicie jej terytorium w 2014 r., kiedy ukraińskie siły zbrojne nie były, jego zdaniem, "zdolne do walki".

