Tsunami uderzyło w rosyjską bazę okrętów atomowych

O sprawie poinformował brytyjski dziennik "The Telegraph".

Kataklizm był następstwem trzęsienia ziemi o magnitudzie 8,8 – najsilniejszego w tym regionie od 1952 roku. Jak przekazały rosyjskie media, wstrząsy, których epicentrum znajdowało się ok. 125 km na południowy-wschód od stolicy regionu Pietropawłowska Kamczackiego, a hipocentrum na głębokości niespełna 19,5 km, nie spowodowały ofiar wśród ludzi, ale są ranni.

Ucierpiała flota okrętów

W piątek, kilkanaście godzin po przejściu spodziewanego tsunami okazało się, że kataklizm wywołał spore szkody materialne. Dziennikarze dotarli do zdjęć satelitarnych wykonanych przez satelitę Umbra Space, które ujawniły przesunięcie jednego z filarów mola, co ma sugerować, że został on wyrwany przez fale.

Eksperci zaznaczają, że uszkodzenia konstrukcji nie zagrażają bezpośrednio działaniom floty, jednak nie wiadomo, czy inne elementy bazy również nie ucierpiały. Trwa ustalanie, czy przed nadejściem fali zdążono wyprowadzić z portu okręty podwodne. W bazie znajdują się także specjalistyczne obiekty przeznaczone do serwisowania jednostek. Na zdjęciach widać, że po zachodniej stronie mola zacumowany był także okręt nawodny.

Trump ostrzegał

Rosyjskie media donoszą, że fale o wysokości 3–5 metrów uderzyły również w miejscowość Siewiero-Kurilsk na Wyspach Kurylskich. W regionie ogłoszono stan wyjątkowy, a służby wezwały mieszkańców terenów przybrzeżnych do ewakuacji.

W czwartek przed konsekwencjami azjatyckiego trzęsienia ziemi ostrzegały również amerykańskie służby. Wydano alerty dotyczące możliwości wystąpienia tsunami u wybrzeży Kalifornii, Oregonu, Waszyngtonu i Hawajów. Prezydent USA Donald Trump zaapelował do wszystkich mieszkańców wymienionych terenów o ostrożność, pisząc w swoich mediach społecznościowych: "Bądźcie silni i bezpieczni".

