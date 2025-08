Wracają z Ukrainy i mordują bliskich. Plaga zbrodni w Rosji

Jak podaje niezależny rosyjski serwis informacyjny "The Moscow Times", śledczy w Czelabińsku rozpoczęli obławę na weterana wojny na Ukrainie, który prawdopodobnie zabił swoją żonę. 37-latek miał udusić ofiarę.

Lokalne media opublikowały zrzut ekranu, która ma pochodzić z policyjnego komunikatu. Widać na nim domniemanego podejrzanego, Siergieja Moskalenkę, który służył w rosyjskiej armii podczas wojny na Ukrainie.

W alercie wskazano, że weteran "zadał śmiertelne obrażenia" swojej 37-letniej żonie Kseni. Według śledczych, mężczyzna może być uzbrojony.

Zdetonowany granat podczas kłótni

Z kolei we wtorek w obwodzie tulskim, w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego, zginęły cztery osoby.

Do wybuchu doprowadził 32-letni Aleksiej Kurwiakow, który również walczył na froncie podczas rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Weteran miał zdetonować granat, który przywiózł z wojny, podczas kłótni ze znajomym. Jak podał portal niezależny portal Meduza, na miejscu zginęły trzy osoby, w tym żołnierz, natomiast czwarta – w drodze do szpitala.

Zabójstwo w dniu ślubu

Nie są to odosobnione przypadki. W marcu br. w obwodzie tiumeńskim kolejny żołnierz, po powrocie z wojny na Ukrainie, zamordował żonę. Co najbardziej szokujące, do zbrodni doszło w dniu, w którym para zawarła związek małżeński. Sprawca ugodził małżonkę nożem prosto w serce.

Z kolei w październiku ubiegłego roku, w tym samym obwodzie, inny weteran zabił swoją żonę. W tym przypadku do tragedii doszło w dniu urodzin wojskowego.

Jak podają media, na terenie całej Rosji w ciągu trzech lat od napaści na Ukrainę, ponad 750 osób padło ofiarą przemocy ze strony byłych żołnierzy. Z danych wynika, że 400 zginęło, natomiast pozostałe odniosły poważne obrażenia.

Czytaj też:

Zaskakująca diagnoza przedstawiciela Ukrainy. "Wojnę można zakończyć w tym tygodniu"Czytaj też:

Ukraiński wywiad twierdzi, że Rosja ma plan ataku na NATO