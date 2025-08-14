Trump ma powody do radości. Spada liczba wniosków o zasiłek

Konsensus rynkowy wynosił 226 tys. wniosków.

Średnia krocząca za ostatnie 4 tygodnie wyniosła 221 750 – wzrost o 750 tys. wobec skorygowanych danych z poprzedniego tygodnia, podano także.

Stały trend w USA

Z kolei w tygodniu zakończonym 12 lipca 2025 roku, liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 221 tys. – podał Departament Pracy. Oznaczało to spadek o 7 tys. wobec poprzednich zrewidowanych danych.

Konsensus rynkowy wyniósł natomiast 234 tys. wniosków.

Średnia krocząca za ostatnie 4 tygodnie wyniosła 229 500 – spadek 6 250 wobec skorygowanych danych z poprzedniego tygodnia, podano także.

Wzrost sprzedaży detalicznej

Sprzedaż detaliczna (wyrównana sezonowo, bez uwzględnienia zmian cen) w USA wzrosła o 0,6 proc. m/m w czerwcu br. – podał Departament Handlu.

Konsensus rynkowy przewidywał spadek o 0,1 proc. w ujęciu m/m.

W ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 3,9 proc.

Szwajcaria idzie na rękę Trumpowi

Na tym nie koniec dobrych wiadomości dla Donalda Trumpa. Rząd Szwajcarii wyraził gotowość przedstawienia USA "bardziej atrakcyjnej propozycji", by uniknąć 39-proc. ceł.

Pod koniec lipca prezydent Stanów Zjednoczonych zadecydował bowiem o zwiększeniu ceł na towary ze Szwajcarii z przewidywanego poziomu 31 proc. do 39 proc. To jedna z najwyższych stawek ze wszystkich krajów świata.

W poniedziałek szwajcarska Rada Federalna ogłosiła jednak, że jest gotowa na dalsze negocjacje z USA i przedstawienie "bardziej atrakcyjnej propozycji". Nie wykluczyła kontynuacji pertraktacji po czwartku, po rozpoczęciu obowiązywania podwyższonych ceł.

W komunikacie Rady Federalnej nie podano szczegółów. Wiadomo, że wcześniej wiceprezydent Szwajcarii Guy Parmelin mówił o zakupach amerykańskiego gazu LNG lub inwestycjach w USA.

