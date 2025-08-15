Afgańczyk tłumaczy prokuratorowi, że zgwałcił, bo "po prostu chciał uprawiać seks"
Świat

Afgańczyk tłumaczy prokuratorowi, że zgwałcił, bo "po prostu chciał uprawiać seks"

Dodano: 
Szwecja. Zdj. ilustracyjne
Szwecja. Zdj. ilustracyjne Źródło: Unsplash / Marek Lumi
26-letni imigrant zgwałcił na klatce schodowej młodą dziewczynę. By ją zastraszyć, użył noża. Przed prokuratorem tłumaczył, że jego "umysł był podniecony" i, że "po prostu chciał uprawiać seks'.

Recz działa się w Szwecji, gdzie rozmaite skutki polityki otwarcia na masową migrację z Afryki i Bliskiego Wschodu są odczuwalne każdego dnia.

Moshen A. z Afganistanu został oskarżony o gwałt ze szczególnym okrucieństwem na 18-letniej dziewczynie dostarczającej pocztę w mieście Västerås.

Szwecja. Imigrant zaatakował na klatce schodowej

Serwis informacyjny Samnytt dowiedział się, że ofiara była zatrudniona w ramach pracy sezonowej u operatora pocztowego Postnord. W dniu ataku dostarczała przesyłki, poruszając się motorowerem z oznaczeniami Postnord. Przez kilka minut przed napaścią Moshen A. śledził ją, poruszając się białym vanem.

Dziewczyna zatrzymała się przed jednym z budynków mieszkalnych, aby dostarczyć listy. Wjechała windą na najwyższe piętro, zaczęła dostarczać listy, przemieszczając się w dół. Gdy dotarła na parter, Afgańczyk zablokował jej wyjście, sterroryzował nożem, zaciągnął w ustronne miejsce i zgwałcił.

"Po prostu chciałem uprawiać seks"

Policja szybko zidentyfikowała napastnika. Pomógł w tym monitoring z pobliskiego sklepu. Funkcjonariusze rozpoznali go po czapce, którą zgubił, uciekając z miejsca przestępstwa.

Po przewiezieniu do aresztu Afgańczyk został przesłuchany i przyznał się do zgwałcenia dziewczyny. Powiedział, że śledził młodą kobietę, ponieważ "jest dziewczyną i jest ładna". Tłumaczył, że jego "umysł był tak podniecony". "Po prostu chciałem uprawiać seks" – oznajmił śledczym. Przyznał też, że przed i po gwałcie czuł się źle i myślał o samobójstwie.

Zrobili z Afgańczyka "Szweda", teraz nie mogą go deportować

Do Szwecji przybył w 2012 r. jako nieletni bez opieki. Został wpuszczony. W 2016 r. otrzymał szwedzkie obywatelstwo.

Odpowie za gwałt ze szczególnym okrucieństwem. Ze względu na posiadanie obywatelstwa nie może zostać deportowany w przypadku skazania.

Brak możliwości deportacji zagranicznych przestępców, którzy uzyskali naturalizację, wielokrotnie był przedmiotem dyskusji. Ze względu na olbrzymią liczbę gwałtów i innych przestępstw z użyciem przemocy popełnianych przez imigrantów z Bliskiego Wschodu temat coraz bardziej poruszają media, a – przypomnijmy – w Szwecji nie zawsze wolno było dziennikarzom poruszać zagadnienia naruszające polityczną poprawność. Teraz powoli zaczyna się to zmieniać.

Opracował: Grzegorz Grzymowicz
Źródło: Rmx. news / Samnytt
