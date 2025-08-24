Wybuch w sklepie z zabawkami w Moskwie. Co najmniej jedna osoba nie żyje
Udostępnij1 Skomentuj
Świat

Wybuch w sklepie z zabawkami w Moskwie. Co najmniej jedna osoba nie żyje

Dodano: 
Sklep z zabawkami w Moskwie, gdzie doszło do wybuchu
Sklep z zabawkami w Moskwie, gdzie doszło do wybuchu Źródło: Wikimedia Commons
Co najmniej jedna osoba zginęła w wyniku eksplozji butli z gazem w moskiewskim sklepie z zabawkami – podał Reuters, powołując się na rosyjskie media.

Do wybuchu doszło w niedzielę w sklepie z zabawkami "Świat dzieci", który znajduje się na tym samym placu na Łubiance co siedziba Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB).

Rosyjski kanał Mash przekazał na Telegramie, że eksplodowała butla z helem.

– Niestety, według wstępnych informacji, w wyniku tego incydentu jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych – poinformował mer Moskwy Siergiej Sobianin. Według gazety "Kommiersant" ofiarą jest mężczyzna, którego ubranie zapaliło się.

Wybuch w centrum Moskwy. W sklepie z zabawkami eksplodowała butla z gazem

Rosyjskie agencje prasowe podały, że budynek, w którym poza sklepem z zabawkami, mieści się również szereg innych sklepów, kino i restauracje, został ewakuowany.

Według agencji TASS wybuch miał miejsce na trzecim piętrze. Na miejsce zdarzenia natychmiast przybyło około dziesięć karetek pogotowia i straż pożarna, a budynek został odgrodzony. Dwie osoby ranne trafiły do szpitala, jedna została opatrzona przez ratowników na miejscu.

Agencja RIA Nowosti poinformowała, że przyczyną eksplozji było rozhermetyzowanie butli z helem.

Czytaj też:
Pożar w Kurskiej Elektrowni Jądrowej po ataku ukraińskiego drona

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: Reuters / TASS / Kommiersant / RIA
Czytaj także