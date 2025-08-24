Wybuch w sklepie z zabawkami w Moskwie. Co najmniej jedna osoba nie żyje

Do wybuchu doszło w niedzielę w sklepie z zabawkami "Świat dzieci", który znajduje się na tym samym placu na Łubiance co siedziba Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB).

Rosyjski kanał Mash przekazał na Telegramie, że eksplodowała butla z helem.

– Niestety, według wstępnych informacji, w wyniku tego incydentu jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych – poinformował mer Moskwy Siergiej Sobianin. Według gazety "Kommiersant" ofiarą jest mężczyzna, którego ubranie zapaliło się.

Wybuch w centrum Moskwy. W sklepie z zabawkami eksplodowała butla z gazem

Rosyjskie agencje prasowe podały, że budynek, w którym poza sklepem z zabawkami, mieści się również szereg innych sklepów, kino i restauracje, został ewakuowany.

Według agencji TASS wybuch miał miejsce na trzecim piętrze. Na miejsce zdarzenia natychmiast przybyło około dziesięć karetek pogotowia i straż pożarna, a budynek został odgrodzony. Dwie osoby ranne trafiły do szpitala, jedna została opatrzona przez ratowników na miejscu.

Agencja RIA Nowosti poinformowała, że przyczyną eksplozji było rozhermetyzowanie butli z helem.

