Wyciekły rządowe dokumenty. Francuskie szpitale mają do 2026 r. przygotować się na wojnę

Francuski tygodnik "Le Canard Enchaîné" ujawnił treść korespondencji rządowej. Z najnowszych wytycznych Ministerstwa Zdrowia wynika, że regionalne agencje zdrowia mają do marca 2026 roku przygotować się na potencjalne "poważne (wojskowe) zaangażowanie". To kolejne tego typu niepokojące doniesienie, przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach premier Donald Tusk wskazywał na 2027 rok jako możliwą datę konfliktu zbrojnego.

Przygotować się na czas wojny

W dokumencie datowanym na 18 lipca 2025 r. wskazano, że kraj może w najbliższym czasie odegrać rolę zaplecza dużego konfliktu zbrojnego. Oznaczałoby to konieczność zapewnienia opieki setkom tysięcy rannych żołnierzy – zarówno francuskich, jak i pochodzących z państw sojuszniczych. W tym kontekście ministerstwo rozważa utworzenie placówek medycznych w pobliżu portów i lotnisk, aby ułatwić ewentualny transport rannych do ich krajów pochodzenia.

Instrukcje obejmują również organizację szkoleń dla personelu, które mają przygotować go na warunki charakterystyczne dla czasu wojny – ograniczone zasoby, zwiększone potrzeby zdrowotne oraz możliwość wystąpienia skutków konfliktu na terytorium Francji. Wśród priorytetów wymienia się także opiekę nad osobami z urazami psychicznymi oraz rehabilitację fizyczną. Zgodnie z dokumentem pracownicy ochrony zdrowia mogą być wzywani do wsparcia Służby Zdrowia Armii "niezależnie od sektora, w którym obecnie pracują".

Minister: To całkowicie normalne

Tygodnik zwraca uwagę, że prognozy mówią o możliwości hospitalizacji od 10 do 50 tysięcy osób w okresie od 10 do 180 dni. Jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia w piśmie: "W obecnym kontekście międzynarodowym konieczne jest przewidzenie sposobów wsparcia medycznego w sytuacji konfliktu o wysokiej intensywności".

Zapytana o tę sprawę na antenie BFMTV minister zdrowia Catherine Vautrin nie zaprzeczyła istnieniu dokumentu. Stwierdziła, że "szpitale stale przygotowują się na epidemie, przyjęcia (...). To całkowicie normalne, że kraj przewiduje kryzysy i konsekwencje tego, co się dzieje. To część odpowiedzialności administracji centralnych".

