Niemcy przygotowują się do konfliktu z Rosją? Niepokojące doniesienia

Generalny chirurg Niemiec Ralf Hoffmann powiedział, że liczba rannych żołnierzy w potencjalnym konflikcie będzie zależeć od intensywności walk i tego, jakie jednostki wojskowe wezmą w nich udział.

"Realistycznie rzecz biorąc, szacuje się, że dziennie rannych zostanie około tysiąc żołnierzy" – ocenił w wywiadzie dla agencji Reuters.

Wojska krajów europejskich zintensyfikowały przygotowania do potencjalnego konfliktu z Moskwą w obliczu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, która rozpoczęła się w lutym 2022 roku.

Niemcy również nieustannie dostosowują swoje szkolenia medyczne, uwzględniając doświadczenia zdobyte podczas wojny na Ukrainie. "Charakter działań wojennych na Ukrainie zmienił się drastycznie" – powiedział Ralf Hoffmann, wskazując na zmianę w liczbie ran postrzałowych i ran od wybuchów oraz oparzeń spowodowanych przez drony i amunicję.

"Ukraińcy często nie są w stanie ewakuować swoich rannych wystarczająco szybko, ponieważ nad ich głowami wszędzie przelatują drony" – ocenił generalny chirurg Niemiec, podkreślając potrzebę długotrwałej, niekiedy wielogodzinnej, stabilizacji stanu żołnierzy rannych na linii frontu.

Dodał, że potrzebne są elastyczne opcje transportu dla rannych żołnierzy, zauważając, że Ukraina korzysta z pociągów szpitalnych. Z tego powodu niemieckie wojsko rozważa wykorzystanie pociągów i autobusów szpitalnych oraz rozszerzenie ewakuacji medycznej drogą powietrzną.

Niemiecki lekarz stwierdził, że potencjalni ranni będą początkowo leczeni na linii frontu, a następnie przetransportowani z powrotem do Niemiec, gdzie otrzymają opiekę, głównie w cywilnych szpitalach.

Oszacował, że potrzeba około 15 tys. łóżek szpitalnych, przy całkowitej pojemności szpitali niemieckich sięgającej 440 tys. Dodał, że niemiecka służba medyczna, licząca 15 tys. osób, zostanie rozbudowana, aby sprostać przyszłym potrzebom.

