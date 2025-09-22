Tara Reade pracowała jako asystentka w biurze Joe Bidena na początku lat 90., gdy ten był senatorem.

W 2020 roku, kiedy Biden kandydował na prezydenta USA, Reade oskarżyła go o molestowanie, do którego rzekomo miało dojść podczas ich wspólnej pracy. Sztab Bidena zaprzeczył zarzutom.

Przeprowadzka z USA do Rosji

Reade, twierdząc, że nie czuje się bezpiecznie w Stanach Zjednoczonych, w 2023 roku przeprowadziła się do Rosji. Opowiedziała się przeciwko wspieraniu Ukrainy i zapowiedziała, że zamierza ubiegać się o rosyjskie obywatelstwo.

Po przeprowadzce współpracowała z kanałem RT (Russia Today). To ogólnoświatowa wielojęzyczna telewizja informacyjna z siedzibą w Moskwie, założona i kontrolowana przez rosyjski rząd. Nadaje od grudnia 2005 roku 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i w kilku wersjach językowych, m.in. angielskiej, rosyjskiej, hiszpańskiej, arabskiej i niemieckiej.

RT dociera do około 150 mln odbiorców na całym świecie. W 2009 był to drugi najczęściej oglądany zagraniczny kanał informacyjny w USA po BBC World News. Właścicielem stacji jest rosyjska międzynarodowa agencja informacyjna Rossija siegodnia finansowana z budżetu państwa.

Po inwazji na Ukrainę RT została objęta zakazem działalności na terenie Unii Europejskiej.

