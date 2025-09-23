"Największy szwindel w historii świata". Ostre słowa Trumpa w ONZ

Prezydent USA Donald Trump przemawiając podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ, ocenił, że zmiana klimatu "to największy szwindel, jaki kiedykolwiek został popełniony wobec świata". Stwierdził, że wszystkie dotychczasowe przepowiednie katastrof klimatycznych się nie spełniły i wezwał wszystkie kraje do porzucenia "zielonego oszustwa".

– Koniec z globalnym ociepleniem, koniec z globalnym ochłodzeniem. Wszystkie te prognozy ONZ i wielu innych, często z niewłaściwych powodów, okazały się błędne – mówił.

ONZ wezwała państwa do przedstawienia Zgromadzeniu Ogólnemu zaktualizowanych planów klimatycznych, starając się w ten sposób ożywić globalną dynamikę działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Amerykański przywódca stwierdził, że oszustwem jest też ślad węglowy. Zdaniem Donalda Trumpa oszustwa zostały dokonane przez "głupich ludzi, którzy kosztowali fortunę swoje kraje i zaprzepaścili ich szansę na sukces".

Skrytykował również kraje azjatyckie, oskarżając je o wyrzucanie śmieci do oceanu, które następnie trafiają do wybrzeży USA.– Większość śmieci wyrzucają prosto do oceanu. I to w ciągu około tygodnia, a nawet dwóch tygodni podróży. Przepływa tuż obok Los Angeles. Widzieliście – to ogromne ilości śmieci. A potem ktoś wpadnie w kłopoty, bo rzucił papierosa na plażę. To szaleństwo – dodał.

Czytaj też:

Trump zdradził plan zakończenia wojny na Ukrainie. "USA są w pełni gotowe"Czytaj też:

Zagrożenie przed wystąpieniem Trumpa. Amerykańskie służby w akcji