Izraelski system trafił na Ukrainę. "Działa od miesiąca"

Zełenski odpowiadał na pytania dotyczące potencjalnych dostaw systemów obrony powietrznej Patriot na Ukrainę, w kontekście negocjacji na ten temat z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz doniesień, że Ukraina ma otrzymać te systemy z Izraela i Niemiec.
– Izraelski system Patriot działa na Ukrainie od miesiąca – powiedział Zełenski. Dodał, że dwa kolejne dotrą jesienią. Nie sprecyzował jednak, od kogo Ukraina je otrzyma.
W 2022 r. ambasada Ukrainy w Izraelu zwróciła się do rządu Benjamina Netanjahu z prośbą o dostarczenie systemów obrony powietrznej, które umożliwiłyby Kijowowi przeciwdziałanie rakietom balistycznym i dronom uderzeniowym.
Następnie media poinformowały, że Ukraina, Stany Zjednoczone i Izrael prowadzą negocjacje w sprawie przekazania baterii Patriot, które mają ponad 30 lat i które, jak oświadczył Izrael, zostaną wycofane ze służby w kwietniu 2024 r.
USA przetransportowały z Izraela przez Polskę rakiety dla Ukrainy
Pod koniec stycznia br. portal Axios pisał o idącej przez Polskę największej dostawie broni z Izraela na Ukrainę – 90 pociskach do systemu obrony powietrznej Patriot, pochodzących z zapasów armii izraelskiej, która wycofała je ze służby.
Wysoki rangą urzędnik izraelskiego rządu przekazał Axiosowi, że władze w Jerozolimie poinformowały z wyprzedzeniem Moskwę o decyzji dotyczącej Patriotów, zaznaczając, że Izrael "tylko zwraca to uzbrojenie USA", a nie dostarcza je Ukrainie.
W maju br. "New York Times" podał, że jeden amerykański system obrony powietrznej Patriot, stacjonujący w Izraelu, zostanie po naprawie wysłany na Ukrainę.
System Patriot
Patriot to mobilny system obrony przeciwrakietowej ziemia-powietrze opracowany przez firmę Raytheon. Przeznaczony jest do zwalczania załogowych i bezzałogowych statków powietrznych, w tym samolotów i helikopterów, a także pocisków rakietowych.
W ograniczonym zakresie służy także do zwalczania taktycznych pocisków balistycznych krótkiego i średniego zasięgu. Mobilność systemu zapewnia łatwy transport zarówno drogowy, jak też powietrzny.
Uważa się go za jeden z najnowocześniejszych systemów obrony powietrznej w arsenale USA. Jest on w użyciu od lat 80. XX wieku. Patrioty posiada 19 państw, w tym m.in. Stany Zjednoczone, Niemcy, Polska, Ukraina, Japonia, Katar, Arabia Saudyjska i Egipt.
Czytaj też:
Niemcy nie przekażą Ukrainie swoich systemów Patriot. Oto dlaczego
Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.
Zapraszamy do wypróbowania w promocji.