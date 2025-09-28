Izraelski system trafił na Ukrainę. "Działa od miesiąca"

Zełenski odpowiadał na pytania dotyczące potencjalnych dostaw systemów obrony powietrznej Patriot na Ukrainę, w kontekście negocjacji na ten temat z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz doniesień, że Ukraina ma otrzymać te systemy z Izraela i Niemiec.

– Izraelski system Patriot działa na Ukrainie od miesiąca – powiedział Zełenski. Dodał, że dwa kolejne dotrą jesienią. Nie sprecyzował jednak, od kogo Ukraina je otrzyma.

W 2022 r. ambasada Ukrainy w Izraelu zwróciła się do rządu Benjamina Netanjahu z prośbą o dostarczenie systemów obrony powietrznej, które umożliwiłyby Kijowowi przeciwdziałanie rakietom balistycznym i dronom uderzeniowym.

Następnie media poinformowały, że Ukraina, Stany Zjednoczone i Izrael prowadzą negocjacje w sprawie przekazania baterii Patriot, które mają ponad 30 lat i które, jak oświadczył Izrael, zostaną wycofane ze służby w kwietniu 2024 r.

USA przetransportowały z Izraela przez Polskę rakiety dla Ukrainy

Pod koniec stycznia br. portal Axios pisał o idącej przez Polskę największej dostawie broni z Izraela na Ukrainę – 90 pociskach do systemu obrony powietrznej Patriot, pochodzących z zapasów armii izraelskiej, która wycofała je ze służby.

Wysoki rangą urzędnik izraelskiego rządu przekazał Axiosowi, że władze w Jerozolimie poinformowały z wyprzedzeniem Moskwę o decyzji dotyczącej Patriotów, zaznaczając, że Izrael "tylko zwraca to uzbrojenie USA", a nie dostarcza je Ukrainie.

W maju br. "New York Times" podał, że jeden amerykański system obrony powietrznej Patriot, stacjonujący w Izraelu, zostanie po naprawie wysłany na Ukrainę.

System Patriot

Patriot to mobilny system obrony przeciwrakietowej ziemia-powietrze opracowany przez firmę Raytheon. Przeznaczony jest do zwalczania załogowych i bezzałogowych statków powietrznych, w tym samolotów i helikopterów, a także pocisków rakietowych.

W ograniczonym zakresie służy także do zwalczania taktycznych pocisków balistycznych krótkiego i średniego zasięgu. Mobilność systemu zapewnia łatwy transport zarówno drogowy, jak też powietrzny.

Uważa się go za jeden z najnowocześniejszych systemów obrony powietrznej w arsenale USA. Jest on w użyciu od lat 80. XX wieku. Patrioty posiada 19 państw, w tym m.in. Stany Zjednoczone, Niemcy, Polska, Ukraina, Japonia, Katar, Arabia Saudyjska i Egipt.

