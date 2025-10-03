Niemcy niezadowoleni z rządu. Rekordowe poparcie AfD

W opublikowanym w czwartek sondażu Deutschlandtrend, przygotowanym na zlecenie telewizji ARD, partia AfD zyskała 1 pkt proc. w porównaniu z wynikiem z poprzedniego miesiąca. Tym samym AfD osiągnęła swój najlepszy wynik w sondażach.

Unia chadecka CDU/CSU straciła z kolei 1 pkt proc. poparcia.

Poparcie dla SPD pozostaje niezmiennie na poziomie 14 proc.

Zieloni poprawili swój wynik o 1 pkt proc. i cieszą się poparciem 12 proc. Niemców. Lewica może liczyć na 10 proc. głosów.

Ruch SahryWagenknecht (BSW) i liberalna partia FDP mają poniżej 3 proc. poparcia. Oba ugrupowania nie weszłyby do Bundestagu.

Niemcy niezadowoleni z rządu

W sondażu zapytano również o poziom zadowolenia Niemców z rządów obecnej koalicji chadeków z socjaldemokratami.

Nadal jest ono niskie. Trzech na czterech uprawnionych do głosowania (77 proc.), jest mniej lub w ogóle nie jest zadowolonych z rządów koalicji. Tylko 20 proc. jest zadowolonych lub bardzo zadowolonych. To najsłabsze wyniki rządu od momentu objęcia władzy w maju.

W sondażu "Deutschlandtrend" przeprowadzonym od poniedziałku do środy przez instytut Infratestdimap wzięło udział 1306 osób uprawnionych do głosowania.

