"Uwolniliśmy potwora". Dania wprowadza zakaz

Szefowa rządu przedstawiła swój wniosek w ramach przemówienia, poprzedzającego rozpoczęcie posiedzenia duńskiego parlamentu. Jak stwierdziła, telefony komórkowe i obsługiwane przez urządzenia media społecznościowe "kradną dzieciństwa" młodych Duńczyków.

– Uwolniliśmy potwora. Nigdy wcześniej tak wiele dzieci i młodzieży nie cierpiało z powodu lęków i depresji – powiedziała Frederiksen.

Szefowa duńskiego rządu: Dzieci widzą rzeczy, który nie powinny

Premier Danii zwróciła uwagę, że wiele młodych osób ma obecnie problem z dużymi trudnościami w koncentracji i czytaniu. – Na ekranach widzą rzeczy, których żadne dziecko ani młody człowiek nie powinien widzieć – zaznaczyła polityk.

Mette Frederiksen nie wskazała jednak, które portale społecznościowe zostaną objęte restrykcjami. Zaznaczyła jedynie, że chodzi o kilka popularnych platform. W świetle nowych regulacji, rodzice będą mieli możliwość udzielenia swoim dzieciom zgody na korzystanie ze wspomnianych serwisów od 13. roku życia.

Zakaz prawdopodobnie wejdzie w życie już w przyszłym roku.

Floryda już zakazała social mediów dla dzieci

Na początku tego roku jeden ze stanów USA wprowadził zakaz mediów społecznościowych dla dzieci do 14. roku życia.

Na Florydzie, bo o niej mowa, od 1 stycznia 2025 roku zaczęło obowiązywać nowe prawo dot. korzystania z mediów społecznościowych. Teraz dzieci do 14. roku życia nie mogą korzystać z portali i platform społecznościowych. Wcześniej podobne prawo uchwaliła Australia. Tam, zakaz obowiązuje dzieci i młodzież do 16. roku życia.

Podpisana w marcu ubiegłego roku przez gubernatora Florydy Rona DeSantisa ustawa zakłada, że dzieci do 14. roku życia nie mogą korzystać z mediów społecznościowych, zaś nastolatkowie w wieku 14-15 lat potrzebują do tego zgody rodziców.

