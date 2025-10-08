Ambasada Izraela krytykuje oświadczenia Watykanu

Według ambasady, wypowiedzi kardynała koncentrują się na krytyce Izraela, pomijając ciągłą odmowę Hamasu uwolnienia zakładników lub zakończenia przemocy. Najbardziej niepokojące, jak stwierdziła ambasada, jest „problematyczne stosowanie zasady równości moralnej tam, gdzie nie jest ona na miejscu”.

Jako przykład podaje użycie terminu „masakra” zarówno w odniesieniu do „ludobójczego ataku Hamasu z 7 października, jak i uzasadnionego prawa Izraela do samoobrony”. Nie ma moralnej równoważności między państwem demokratycznym chroniącym swoich obywateli a organizacją terrorystyczną, która chce ich zabić – napisano. „Mamy nadzieję, że przyszłe oświadczenia będą odzwierciedlać to ważne rozróżnienie”.

Papież broni wypowiedzi kard. Parolina

Papież Leon XIV bronił wypowiedzi swojego sekretarza stanu we wtorek wieczorem. Po powrocie do Watykanu ze swojej rezydencji w Castel Gandolfo, powiedział dziennikarzom, jak donosi „La Repubblica”: „Nie chcę na razie tego komentować; kardynał doskonale wyraził opinię Stolicy Apostolskiej”.

Z okazji drugiej rocznicy ataku Hamasu na Izrael, watykańskie media opublikowały w poniedziałek wieczorem wywiad z kard. Parolinem. W wywiadzie określił on atak Hamasu jako niegodną i nieludzką masakrę, której nie da się niczym usprawiedliwić.

Na pytanie, dlaczego wojna się nie kończy, kard. Parolin odpowiedział między innymi: „Równie oczywiste wydaje mi się, że społeczność międzynarodowa jest niestety bezsilna i że kraje, które do tej pory były w stanie wywierać realny wpływ, nie zrobiły tego, aby położyć kres obecnej rzezi”. W oryginale włoskim kardynał określił działania Hamasu z 7 października mianem „massacro” (masakra), a zabójstwa w wojnie w Strefie Gazy mianem „carneficina” (rzeź). W tłumaczeniu angielskim oba te określenia oddano jako „masakra”.

Proporcjonalna obrona

W wywiadzie kard. Parolin wezwał do położenia kresu „przewrotnej spirali nienawiści i przemocy” w regionie. Potwierdził solidarność Watykanu z izraelskimi zakładnikami i ich rodzinami, a antysemityzm nazwał „rakiem”, z którym należy walczyć i go wykorzenić.

Jednocześnie wyraził „szok i głęboki smutek” z powodu codziennej liczby ofiar śmiertelnych w Palestynie i zaapelował o rozsądek. „Ci, którzy są atakowani, mają prawo się bronić, ale nawet uzasadniona obrona musi respektować zasadę proporcjonalności”, powiedział kard. Parolin. Kardynał nazwał „niedopuszczalnym i nieuzasadnionym sprowadzanie ludzi do roli zwykłych „strat ubocznych”.

