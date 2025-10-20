"Błazenada", "w twoich snach". Irański przywódca bezlitosny dla Trumpa

"Prezydent USA chwali się, że zbombardowali i zniszczyli irański przemysł nuklearny. No cóż, w twoich snach!" – napisał Ali Chamenei w poniedziałek. Tydzień temu Donald Trump, podczas przemówienia w izraelskim parlamencie, przypomniał amerykańskie ataki na trzy główne obiekty nuklearne w Natanz, Fordow i Isfahanie. – Zrzuciliśmy 14 bomb na irańskie obiekty nuklearne, co – jak potwierdzono – doprowadziło do ich zniszczenia – powiedział wtedy polityk.

Irański przywódca skomentował również samą wizytę Trumpa w Izraelu. Zdaniem Aliego Chameneia, Trump "próbował dać nadzieję i podnieść morale rozczarowanych syjonistów w okupowanej Palestynie garścią pustych słów i swoją błazenadą". Chamenei stwierdził również, że "Stany Zjednoczone są niewątpliwie głównym wspólnikiem zbrodni wojennych mających miejsce w Strefie Gazy". Wskazał, że USA miały przekazać Izraelowi broń wykorzystaną na tym obszarze.

Plan pokojowy Trumpa. Iran ostro odpowiada USA

Podczas poniedziałkowego przemówienia w izraelskim Knesecie Trump powiedział, że chce pokoju z Iranem i że piłka jest po stronie Teheranu, jeśli chodzi o zawarcie jakiegokolwiek porozumienia.

"Pragnienie pokoju i dialogu wyrażone przez prezydenta USA jest sprzeczne z wrogim i przestępczym zachowaniem Stanów Zjednoczonych wobec narodu irańskiego" – stwierdziło w oświadczeniu Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Teheranie.

"Jak można atakować obszary mieszkalne i obiekty nuklearne kraju w trakcie negocjacji politycznych, zabić ponad 1000 osób, w tym niewinne kobiety i dzieci, a następnie żądać pokoju i przyjaźni?" – pyta irańskie MSZ.

W połowie czerwca Izrael rozpoczął bezprecedensową kampanię bombardowań Iranu, atakując obiekty nuklearne i wojskowe, a także obszary mieszkalne, zabijając ponad 1000 osób.

Iran odpowiedział atakami przy użyciu rakiet i dronów, w których zginęły dziesiątki osób w Izraelu. Zawieszenie broni między Iranem a Izraelem obowiązuje od 24 czerwca.

12-dniowa wojna, podczas której USA zaatakowały kluczowe obiekty nuklearne w Iranie, zaostrzyła stosunki Waszyngtonu z Teheranem, a rozmowy o irańskim programie nuklearnym utknęły w martwym punkcie.

Czytaj też:

Przygotowania do szczytu Trump - Putin w Budapeszcie. Odbyły się ważne rozmowyCzytaj też:

"Trump jest niegrzeczny i ignorancki". Zaostrza się spór między USA a Kolumbią