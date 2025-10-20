Przygotowania do szczytu Trump - Putin w Budapeszcie. Odbyły się ważne rozmowy

Władimir Putin i Donald Trump uzgodnili w czwartek podczas rozmowy telefonicznej, że wkrótce spotkają się w Budapeszcie na Węgrzech na swoim drugim szczycie w tym roku. Obie strony poinformowały, że Sergiej Ławrow i Marco Rubio będą rozmawiać, aby przygotować spotkanie.

"Odbyła się konstruktywna dyskusja na temat możliwych konkretnych kroków mających na celu wdrożenie ustaleń osiągniętych 16 października podczas rozmowy telefonicznej między prezydentem Rosji Władimirem Putinem a prezydentem USA Donaldem Trumpem" – poinformowało rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w krótkim oświadczeniu.

Nie podano dalszych szczegółów rozmowy.

Rosja twierdzi, że chce, aby na szczycie omówiono możliwość pokojowego rozwiązania kwestii Ukrainy oraz sposoby poprawy dwustronnych stosunków między Moskwą a Waszyngtonem.

Trump spotka się z Putinem. W piątek rozmawiał z Zełenskim

Prezydent USA ogłosił w czwartek po rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem, że spotka się z nim w Budapeszcie. Rozmowy mają nastąpić po "spotkaniu delegacji wysokiego szczebla obu krajów" w przyszłym tygodniu. Donald Trump napisał na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że w trakcie spotkania na Węgrzech przywódcy spróbują „położyć kres »niesławnej« wojnie między Rosją a Ukrainą”.

Wołodymyr Zełenski złożył w piątek trzecią wizytę w Białym Domu podczas drugiej kadencji prezydentury Donalda Trumpa. Zarówno prezydent USA, jak i prezydent Ukrainy zapewnili, że było to dobre spotkanie. Przywódcy rozmawiali m.in. o uzbrojeniu, produkcji broni oraz zaplanowanym spotkaniu przywódców USA i Rosji w Budapeszcie.

