Wielka inwestycja Rosji i Korei Północnej. Ostatni etap

Jak podaje Radio Swoboda, rozpoczęła się właśnie finałowa faza prac. Zdjęcia satelitarne wskazują na postęp budowy. Ostatnie z nich wykonano 27 września br. Fotografia przedstawia częściowo zbudowane dwa przęsła mostu nad rzeką Tuman, które znajdują się po stronie Korei Północnej.

Z kolei po stronie Rosji powstaje infrastruktura logistyczna, na którą składa się między innymi lądowisko dla śmigłowców.

Most, którego budowa ruszyła w kwietniu br., znajduje się 470 metrów od już istniejącego mostu kolejowego, który przemierzają pociągi pasażerskie.

Rosja i Korea Północna podkreślają, że inwestycja pozwoli zwiększyć obroty handlowe między oboma państwami.

Drugie dno inwestycji. Nie tylko symbolika

Były dyplomata Georgij Tolojara, który przez wiele lat pracował w radzieckiej placówce handlowej w Korei Północnej, jeszcze w czerwcu 2024 roku wątpił w ekonomiczne uzasadnienie budowy mostu samochodowego między krajami.

Ekspert twierdził, że inwestycja ma charakter "symboliczny". Sytuacja uległa jednak zmianie. Od tego czasu Korea Północna zaczęła dostarczać Rosji broń i amunicję, a przede wszystkim pociski artyleryjskie, które są potrzebne do wojny z Ukrainą.

Jak wskazuje Radio Swoboda, obecnie ładunki ze sprzętem wojskowym dostarczane są do Rosji z Korei Północnej głównie drogą morską.

Korea Północna może zagrozić USA

Tymczasem południowokoreański minister ds. zjednoczenia Czung Dong-Jung ostrzegł pod koniec września, że rozwój programu rakietowego Korei Północnej osiągnął niepokojący poziom.

Według niego Pjongjang dysponuje potencjałem, który pozwala mu zagrozić kontynentalnym Stanom Zjednoczonym.

– Korea Północna stała się jednym z trzech krajów na świecie zdolnych do przeprowadzenia ataku na kontynentalne USA. To nie jest już kwestia prognoz, lecz realnych zdolności – powiedział minister, cytowany przez południowokoreańskie media.

Czytaj też:

Korea Północna prezentuje nowy pocisk międzykontynentalnyCzytaj też:

Korea Północna. Obywatele muszą zgłaszać każde wyjście z domu