"Polujemy". Brytyjski minister grozi Putinowi

Healey powiedział w rozmowie z BBC, że aktualnie trwa wzrost "rosyjskiej agresji na całej linii". Przedstawiciel rządu zaznaczył, że zjawisko obejmuje nie tylko wydarzenia na Ukrainie, ale odnosi się również do kwestii bezpieczeństwa Europy Zachodniej.

Aktywność Rosjan jak z czasów zimnej wojny

Jak wskazuje brytyjskie ministerstwo obrony narodowej, aktywność rosyjskich okrętów podwodnych na wodach północnego Atlantyku jest obecnie na poziomie znanym z czasów zimnej wojny. Londyn podkreśla, że zarówno Królewskie Siły Powietrzne (RAF), jak i Królewska Marynarka Wojenna (Royal Navy) zintensyfikowały obserwację wspomnianego. Powodem jest właśnie aktywność rosyjskich łodzi podwodnych.

Samoloty RAF-u wykonują misje niemal każdego dania, a czasami nawet przez całą dobę. W tym zadaniu wspierają je siły państw sojuszniczych z NATO.

– Rosja rzuca nam wyzwanie, testuje nas, obserwuje nas. Ale (prowadzenie misji przez brytyjskie) samoloty pozwala nam powiedzieć Putinowi: obserwujemy was, polujemy na wasze okręty podwodne – powiedział John Healey w wywiadzie BBC. Rozmowę przeprowadzono na marginesie spotkania szefa brytyjskiego MON z jego niemieckim odpowiednikiem, Borisem Pistoriusem.

Zagrożenie nie tylko na wodzie. Akcja służb

W stolicy Wielkiej Brytanii zatrzymano w czwartek trzech mężczyzn podejrzanych o wspieranie rosyjskich służb wywiadowczych. Kreml zaprzeczył doniesieniom o możliwych aktach sabotażu.

Jak poinformowały brytyjskie służby, zatrzymani mężczyźni w wieku 44, 45 i 48 lat zostali ujęcie w zachodnim i centralnym Londynie. Obecnie trwają przeszukania w kilku nieruchomościach, a policja zajmująca się zwalczaniem terroryzmu wszczęła postępowanie.

– Obserwujemy wzrost liczby osób, które określilibyśmy mianem "pełnomocników" rekrutowanych przez zagraniczne służby wywiadowcze – powiedział "Guardianowi" Dominic Murphy, szef policji antyterrorystycznej w Londynie.

