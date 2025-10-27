Trump dostał pytanie o swoją przyszłość. "To byłoby zbyt piękne"

Prezydent USA Donald Trump został w poniedziałek zapytany przez dziennikarzy na pokładzie samolotu Air Force One, czy będzie ubiegać się o stanowisko wiceprezydenta w 2028 r. Niektórzy zwolennicy Republikanów sugerowali, że rozwiązanie to umożliwiłoby Trumpowi sprawowanie władzy w Stanach Zjednoczonych przez kolejną kadencję.

– Nie zrobiłbym tego. Uważam, że to byłoby zbyt piękne. Myślę, że ludziom by się to nie spodobało. To nie byłoby w porządku – stwierdził amerykański przywódca, cytowany przez agencję Reutera.

Trump może ubiegać się o trzecią kadencję?

Zgodnie z 22. poprawką do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, nikt nie może zostać wybrany na prezydenta po raz trzeci. Niektórzy sugerowali, że jednym ze sposobów obejścia tego zakazu byłoby kandydowanie Donalda Trumpa na urząd wiceprezydenta, a następnie rezygnacja nowo wybranej głowy państwa.

Kilka dni temu Steve Bannon, polityczny doradca prezydenta USA i były szef jego kampanii wyborczej, stwierdził, że Donald Trump po 2028 r. może dalej rządzić Stanami Zjednoczonymi. Zasugerował, że powstał już plan, co zrobić, aby amerykański przywódca mógł sprawować swoją funkcję przez trzecią kadencję. Co więcej, plan ten ma zakładać "różne alternatywny". Bannon zaznaczył, że szczegóły zostaną ujawnione "w odpowiednim czasie".

Vance kandydatem na prezydenta USA?

Już kilka miesięcy temu Trump był pytany o scenariusz, w którym obecny wiceprezydent USA J.D. Vance ubiegałby się o prezydenturę w 2028 r., a następnie przekazałby władzę Trumpowi. Republikanin stwierdził wówczas, że to "jedna metoda". Jednocześnie wskazał, że są również "inne sposoby", aby mógł zostać prezydentem na trzecią kadencję. Nie zdradził jednak szczegółów. Zaznaczył tylko, że lubi pracować w Białym Domu.

Z kolei w sierpniu Donald Trump ocenił, że J.D. Vance jest faworytem, by być kandydatem Republikanów w wyborach w 2028 r. Zasugerował, że kandydatem na wiceprezydenta mógłby być wówczas obecny sekretarz stanu USA Marco Rubio.

