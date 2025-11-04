KE zaniepokojona. Ujawniono dokument nt. Ukrainy

Dokument, o którym mowa ma ujrzeć światło dzienne we wtorek. Wcześniej do projektu raportu dotarła jednak agencja Reutera.

Komisja Europejska o Ukrainie. Ujawniono raport

"Pomimo bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się kraj z powodu agresywnej wojny Rosji, Ukraina w ciągu ostatniego roku nadal wykazywała niezwykłe zaangażowanie w proces przystąpienia do UE" – czytamy w dokumencie.

Twórcy raportu podkreślili jednak, że rząd w Kijowie musi poczynić większe postępy w zakresie niezależności sądownictwa, zwalczania przestępczości zorganizowanej i poszanowania społeczeństwa obywatelskiego. Wyrazili oni również zaniepokojenie działaniami, które miały miejsce w lipcu tego roku, a które wywołały liczne protesty na Ukrainie. Chodzi o ustanowienie większej kontroli mianowanego politycznie prokuratora generalnego Ukrainy nad krajowym biurem antykorupcyjnym.

"Ostatnie negatywne trendy, w tym rosnąca presja na wyspecjalizowane agencje antykorupcyjne i społeczeństwo obywatelskie, muszą zostać zdecydowanie odwrócone" - napisali unijni urzędnicy.

Rozmowa Zełenski – von der Leyen

Przypomnijmy, że w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen omówili przez telefon "postępy Ukrainy na drodze do członkostwa w UE".

"Dobra rozmowa z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Już jutro zostanie opublikowany coroczny raport w ramach Pakietu Rozszerzenia Unii Europejskiej–2025. Omówiliśmy postępy Ukrainy na drodze do członkostwa w UE, mamy wszelkie podstawy, by liczyć na pozytywny dla nas wynik" – poinformował na platformie X Wołodymyr Zełenski.

Ukraiński przywódca przekazał, że rozmawiał z Ursulą von der Leyen również o wsparciu energetycznym. „Opowiedziała o koordynacji z różnymi instytucjami i państwami oraz o środkach, które zostaną przeznaczone na wsparcie naszego sektora energetycznego. Mogą to być bardzo znaczące wkłady i będziemy pracować nad ich zwiększeniem” – dodał.

