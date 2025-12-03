Była szefowa unijnej dyplomacji z zarzutami. Nowe informacje

Prokuratura Europejska przedstawiła zarzuty Federice Mogherini oraz dwóm innym zatrzymanym wraz z nią osobom. Dotyczą one oszustw i korupcji w zamówieniach publicznych, konfliktu interesów oraz naruszenia tajemnicy zawodowej.

Cała trójka w nocy z wtorku na środę opuściła areszt po wpłaceniu kaucji.

Skandal na szczytach Unii Europejskiej. Federica Mogherini zatrzymana

We wtorek Prokuratura Europejska poinformowała o przeprowadzeniu przeszukania w brukselskiej służbie dyplomatycznej Unii Europejskiej (ESDZ) oraz w kilku budynkach Kolegium Europejskiego w Brugii. Czynności te zostały wykonane w ramach śledztwa dotyczącego możliwych oszustw przy wykorzystaniu funduszy UE. W sprawie zatrzymano trzy osoby. Jedną z nich była rektor Kolegium Europejskiego, była szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Pozostałe dwie osoby to zastępca dyrektora Kolegium Europejskiego i były sekretarz generalny ESDZ (2021-2025), włoski dyplomata Stefano Sannino.

Śledztwo ma na celu wykrycie podejrzeń o faworyzowanie i potencjalnie nieuczciwą konkurencję przy przyznawaniu przez ESDZ prestiżowemu Kolegium Europejskiemu dziewięciomiesięcznego programu szkoleniowego dla przyszłych europejskich dyplomatów.

Według Europejskiej Prokuratury, domniemane wydarzenia miały miejsce w latach 2021–2022, a potencjalne przestępstwa obejmują: "oszustwa przy udzielaniu zamówień publicznych, korupcję, konflikt interesów i naruszenie tajemnicy zawodowej".

Kolegium Europejskie. Czym się zajmuje?

Kolegium Europejskie to instytucja szkolnictwa wyższego, która kształci wielu europejskich urzędników. Śledczy starają się ustalić, „czy Kolegium Europejskie lub jego przedstawiciele zostali z wyprzedzeniem poinformowani o kryteriach wyboru” w ramach przetargu ogłoszonego przez służbę dyplomatyczną UE na program szkoleniowy.

Czytaj też:

Joński chciał ścigać Węgry. Wniosek upadł, a on sam… nie pojawił się na głosowaniuCzytaj też:

Skandal na szczytach UE. Była wiceszefowa KE zatrzymanaCzytaj też:

"Czas dotacji Ukrainy się skończył". Polityk PiS podał kwoty