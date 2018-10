"Okłamują swoje społeczeństwa". Macron oskarża władze Polski i Węgier

W piątek w Bratysławie zorganizowano międzynarodową debatę Globsec. Prezydent Francji w swoim wystąpieniu nawiązał do kondycji Unii Europejskiej, nie szczędząc gorzkich słów pod adresem władz Polski oraz Węgier. Macron podkreślił, że "Europa to nie supermarket", w którym wschodnie kraje mogą wybierać tylko to, co im odpowiada, a resztę zasad funkcjonowania UE odrzucać.

– Na Węgrzech i w Polsce niektórzy z liderów wystąpili z nieakceptowalną ideą: kiedy słucham liderów porównujących Brukselę do Moskwy w czasach sowieckich, to myślę, że jest to szalone i nie do przyjęcia – mówił Emmanuel Macron podczas debaty w stolicy Słowacji. Uczestnikami spotkania byli w większości ludzie młodzi, a samo Globsec ma charakter pro-unijny. – Oni okłamują swoje społeczeństwa – dodał Macron. – Kiedy widzę duże billboardy z napisem "Nie dla Bruskeli" lub "Bruksela Stop", to myślę: Co oni robią? – zaznaczył przywódca Francji dodając, że sukces polityczny eurosceptycznego premiera Węgier Viktora Orbana i jego nacjonalistycznej partii Fidesz, jest zakorzeniony w dobrobycie, jaki przyniosły Węgrom unijne fundusze strukturalne. Czytaj także:

Prezydent: Orzeczenie TSEU będzie realizowane. Trzeba znowelizować ustawę o SN